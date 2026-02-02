Nastavljaju se sanacijski radovi u Park-šumi Marjan – privremeno zatvaranje dijela područja za posjetitelje

Nakon potpisivanja ugovora s izvođačem radova i njegovog uvođenja u posao, od danas se nastavljaju sanacijski radovi u Park-šumi Marjan. Radovi se provode s ciljem sprječavanja daljnjeg širenja mediteranskog potkornjaka te obnove šumskog ekosustava oštećenog ljetnim vjetrolomom.

Sanacija započinje sa sjeverne strane Park-šume, na području Spinutskih vrata. Tijekom izvođenja radova privremeno će biti zatvoren i protupožarni put, koji se inače koristi za interventni pristup i očuvanje sigurnosti Park-šume. Ova mjera uvodi se isključivo radi sigurnog i nesmetanog izvođenja radova te zaštite svih posjetitelja. Također, zbog sigurnosti građana i posjetitelja, na snazi će biti privremena zabrana kretanja unutar jasno označenih zona zahvata. Prostor će nadzirati zaštitarska služba, zadužena za osiguravanje područja i sigurnosti svih korisnika Park-šume.

Sanacijske aktivnosti uključuju uklanjanje preostalih oštećenih i nestabilnih stabala, uređenje i sanaciju terena te postupnu obnovu zahvaćenih površina. Radovi će se izvoditi u skladu s važećom tehničkom dokumentacijom i ugovorenom dinamikom, uz stalni stručni nadzor i poseban naglasak na sigurnost građana i posjetitelja.

"Posjetitelje molimo za razumijevanje i poštivanje privremene regulacije kretanja kako bi se radovi mogli odvijati sigurno, učinkovito i prema planu, na dobrobit Park-šume Marjan i svih njezinih korisnika", poručuju iz Grada Splita.