NASTAVLJA SE BORBA Humanitarna akcija za Mateu Lončar: "Za nove šanse, mogućnosti i osmijehe..."

Već nekoliko godina zaredom održava se malonogometni turnir u Svetom Kaju pod nazivom "Za njih, zbog njih". Zadnje četiri godine turnir se održava za Mateu Lončar, a borba za njezin što normalniji život i dalje se nastavlja.

"Već 12 godinu traje Mateina borba, borba puna uspona i padova, borba za koju se ne zna kako će završiti, ali gledajući njen osmijeh mi jednostavno ne možemo odustati

Nastavljamo borbu za njen oporavak, borbu za ne pogoršanjem stanja, borbu za boljom kvalitetom njenog života, borbu za uživanje u njenom osmijehu

Prošla je Matea jako puno toga,razne vrste terapija i operacija.

Bogu hvala ima rezultata, ali da bi još pomakli granice i poboljšali joj kvalitetu života nema predaje i borba treba da traje.

Nažalost ta borba je skupa i mi je ne možemo nastaviti bez vaše pomoći

kojom ćemo pokušati Matei pružiti nove šanse i mogućnosti kroz terapije, operacije, pomagala..

Hvala svima koji nam pomažete zadržati Matein osmijeh", poručila je Jelena Lončar.

Podsjetimo, Matea Lončar iz Solina je do svoje 16. godine vodila sasvim normalan život, kao i svi drugi tinejdžeri. Išla je u školu, trenirala rukomet, igrala za reprezentaciju, a onda joj se u jednom trenu cijeli život promijenio.

Bilo je to u kolovozu 2012. godine. Matea se tuširala, a za to vrijeme njezina je mama kuhala kavu. Štednjak se pokvario, nastao je kratak spoj, a Matea koja je bila u kadi postala je dio strujnog kruga. U jednom trenu vrisnula je "Mama, trese me struja", a u drugom se samo srušila. Njezin tata provalio je u kupaonicu i davao joj umjetno disanje do dolaska hitne pomoći. Prevezena je u KBC Split gdje je 72 sata bila u umjetnoj komi, a zatim je proglašeno da je u vegetativnom stanju.

Nada da će izaći iz takvog stanja bila je mala, ali Matea je uspjela. Naime, ugrađeni su joj neurostimulatori koji su joj pomogli da počne komunicirati sa okolinom. Pomalo je njezin napredak krenuo.