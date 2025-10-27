Nastavak suđenja splitskom kirurgu zbog mita: Odakle mu novac za kupnju stana na Mejama od 400 tisuća eura?

Nastavljeno je suđenje poznatom splitskom kirurgu Cristijanu Bulatu, makar je kratko trajalo ročište pred Županijskim sudom u Splitu na kojem je ispitivana financijsko-knjigovodstvena vještakinja. Bulata inače tereti USKOK za primanje tri tisuće eura mita, a financijsko vještačenje je bitno kako bi se utvrdilo postoji li nerazmjer između prihoda Cristijana Bulata i njegove obitelji u odnosu na poznatu imovinu.

Cijelu priču je otkrilo Otvoreno još davno, prije sedam godina! Tek nešto manje od medijskog iznošenja cijele priče traje kazneni postupak: USKOK-ova optužnica podignuta je u listopadu 2019. godine! Bulata se tereti da je u razdoblju od 8. do 16. studenoga 2018. godine u Splitu, kao pročelnik Zavoda za kardiokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Split i ujedno kardiokirurg-operater, pacijentu Ivici Adžaipu koji je 22. listopada 2018. godine zaprimljen na liječenje te mu je indicirana žurna kardiokirurška operacija, tek 8. studenoga 2018. godine kazao da je u kritičnom zdravstvenom stanju i da zbog utvrđene dijagnoze tijekom operacije može umrijeti.

Supruga prijavila policiji

Tada mu je kazao stanje iako je znao da je pacijentu potreban žurni operativni zahvat, da će razmisliti i naknadno mu javiti termin operacije. No, kada je 12. studenoga 2018. od Ljubice Adžaip, supruge Ivice Adžaipa dobio tisuću eura radi žurnog obavljanja potrebnih pretraga i operativnog zahvata, liječnik je, prema USKOK-u, zauzvrat odmah sutradan naložio da se nad Ivicom obavi pretraga te ga je potom i operirao.

Nakon toga je 16. studenoga 2018. od supruge primio još dvije tisuće eura. Nažalost, Ivica Adžaip je usprkos svemu preminuo, a njegova je supruga sve prijavila policiji.

Suđenje traje već neko vrijeme tako da se i primaklo kraju, a danas je posebno interesantno svim strankama (pogotovo odvjetniku Vinku Ljubičiću) bio dio financijskog vještačenja koji se odnosio na kupnju stana na splitskim Mejama. Stan s četiri garažna mjesta obitelj Bulat (novcima je uglavnom raspolagala njegova supruga Dajana Miočić) kupljen je za 400 tisuća eura još 2016. godine, a generalno je prema tužiteljstvu postojala razlika od nekih 3,5 milijuna kuna između zarade i imovine splitskog kirurga.

Danas je njegov branitelj pokušao osporiti nekih 200 tisuća eura koji su navodno isplaćeni za stan tek 2021. godine, dakle izvan perioda za koji je Bulat optužen. Koji je pored ovog suđenja za primanje mita pred Županijskim sudom u Splitu suočen i s optužnicom za nesavjesno liječenje (vezano za isti slučaj) pred Općinskim sudom u Splitu, po kojoj mu prijeti tri do 12 godina zatvora! Za sada je Bulat ipak slobodan građanin pa tako, kao navodno vrstan kirurg, i dalje radi u KBC-u Split...