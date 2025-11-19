Nasilje u Splitu: Mladić s bogatom policijskom dosjeom udario muškarca šakom u glavu

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo osobito teška tjelesna ozljeda i uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 18. studenog 2025.godine oko 3,30 sati u Splitu nakon što su obojica nazočili organiziranoj zabavi, teško povrijedio oštećenog muškarca udarivši ga šakom u glavu uslijed čega je oštećeni pao na pod i zadobio teške ozlijede.

Nakon napada 20-godišnjak je napustio mjesto događaja, a oštećeni je odveden na pružanje liječničke pomoći i zadržan je u bolnici na daljnjem liječenju. Policijski službenici su pronašli i uhitili 20-godišnjaka koji je doveden u policijsku postaju, a u sklopu istraživanja je obavljen očevid na mjestu događaja i obaviješteno je državno odvjetništvo.

Privedeni 20-godišnjak je do sada od strane policije više puta prijavljivan kao počinitelj kaznenih djela s elementima nasilja, a tijekom 2025.godine čak četiri puta zbog počinjenja pet kaznenih djela (nasilničko ponašanje, teška tjelesna ozljeda, izazivanje nereda, prisila prema službenoj osobi i oštećenje tuđe stvari). U protekle četiri godine šest puta je prijavljivan zbog počinjenja prekršaja protiv javnog reda i mira i neovlaštenog posjedovanja droge.