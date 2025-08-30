Naši umjetnici šokirani! Dobili su upute od udruge: "Sve se događa uz blagoslov Plenkovića"

Prije tri dana književnik, novinar i kolumnist Miljenko Jergović je na zgradi u kojoj živi zatekao zastrašujuću poruku s izravnom prijetnjom po njegov život i njegovu sigurnost.

Nakon tih nemilih događaja, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika jučer je na svojoj stranici objavilo "Preporuke Upravnog odbora HDLU-a umjetnicima/icama članovima/icama HDLU-a koji realiziraju radove u javnom prostoru".

"Zbog učestale vandalizacije i nestanka umjetničkih radova postavljenih u javnom prostoru o kojima su nas obavijestili članovi/ice HDLUa, Upravni odbor HDLUa izdaje preporuke umjetnicima/icama koji realiziraju radove u javnom prostoru. Riječi preporuka, provjeriti, odgovornost u nastavku ovog teksta ne znače naredba, zabrana, cenzura ili autocenzura. Svaki oblik vandaliziranja umjetničkih djela, bez obzira na autorstvo ili kontekst, za HDLU je neprihvatljiv i duboko zabrinjavajući. Umjetnost u javnom prostoru pripada svima – ona obogaćuje grad, stvara prostor za dijalog i susrete, te gradi zajedničku kulturnu baštinu. Kada je oštećena ili otuđena, gubitak ne snosi samo umjetnik/ica, već i čitava zajednica. HDLU, sukladno svome Statutu promiče slobodu umjetničkog stvaralaštva i stajati će uvijek uz svoje članove/ice u obrani slobode njihovog djelovanja.

Za umjetničke radove koji se realiziraju privremeno, unutar 12 sati (performansi, akcije, objekti, instalacije, ulična umjetnost i drugo), te se nakon same realizacije izmještaju iz javnog prostora:

- Potpisati ugovor s organizatorima projekta i provjeriti svoja prava i dužnosti

- Provjeriti s organizatorima jesu li za realizaciju umjetničkog djela ishođene sve potrebne dozvole (ukoliko se radi o javnoj površini s tijelima državne uprave a ukoliko je riječ o privatnoj površini s vlasnikom/icom iste)

- Provjeriti s organizatorima je li za vrijeme realizacije umjetničkog djela osigurana primjerena zaštita (izvedbe u slučaju performansa ili akcije, odnosno materijalnih objekata/dijelova umjetničkog rada)

- U slučaju da se umjetničko djelo realizira u okruženju u kojem bi zbog teme ili sadržaja moglo izazvati društvene/svjetonazorske prijepore ili konflikt provjeriti s organizatorima jesu li različite društvene skupine, kod kojih je mogući prijepor, prethodno senzibilizirane za realizaciju umjetničkog djela

- U slučaju da se umjetničko djelo realizira u prostoru ili s temom društvene traume, odgovornost je na organizatorima ali i umjetniku/ici da provedu prethodno istraživanje prije same realizacije i slijede etičke norme

- U slučaju da umjetnik/ica realizira svoj rad u javnom prostoru samostalno preporuča mu se provesti sve gore navedene postupke

- U slučaju da je došlo do vandalizacije umjetničkog rada organizatori (odnosno umjetnik/ica ukoliko se rad izvodi samostalno) dužni su obavijestiti policiju i preporuča im se odmah obavijestiti HDLU i druge strukovne udruge koje štite i promiču umjetničko stvaralaštvo

Za umjetničke radove koji se realiziraju privremeno, u trajanju od 1 dana pa do mjesec i više dana (performansi, akcije, objekti, instalacije, ulična umjetnost i drugo), te se nakon toga izmještaju iz javnog prostora:

- Potpisati ugovor s organizatorima projekta i provjeriti svoja prava i dužnosti

- Provjeriti s organizatorima jesu li za realizaciju umjetničkog djela ishođene sve potrebne dozvole (ukoliko se radi o javnoj površini s tijelima državne uprave a ukoliko je riječ o privatnoj površini s vlasnikom/icom iste)

- Provjeriti s organizatorima je li za vrijeme dok je umjetničko djelo postavljeno u javnom prostoru, ili se izvodi više dana osigurana primjerena zaštita (izvedbe u slučaju performansa ili akcije, odnosno materijalnih objekata/dijelova umjetničkog rada)

- Ukoliko je umjetničko djelo materijalne prirode, a bit će postavljeno više dana u javnom prostoru umjetnik/ica mora biti svjestan da je nemoguće organizirati 24 satnu zaštitu, te da je moguće da će doći do vandalizacije čak ako postoji sustav video nadzora

- U slučaju da se umjetničko djelo realizira u okruženju u kojem bi zbog teme ili sadržaja moglo izazvati društvene/svjetonazorske prijepore ili konflikt provjeriti s organizatorima jesu li različite društvene skupine, kod kojih je mogući prijepor, prethodno senzibilizirane za realizaciju umjetničkog djela

- U slučaju da se umjetničko djelo realizira u prostoru ili s temom društvene traume, odgovornost je na organizatorima ali i umjetniku/ici da provedu prethodno istraživanje prije same realizacije i slijede etičke norme

- U slučaju da umjetnik/ica realizira svoj rad u javnom prostoru samostalno preporuča mu se provesti sve gore navedene postupke

- U slučaju da je došlo do vandalizacije umjetničkog rada organizatori (odnosno umjetnik/ica ukoliko se rad izvodi samostalno) dužni su obavijestiti policiju i preporuča im se odmah obavijestiti HDLU i druge strukovne udruge koje štite i promiču umjetničko stvaralaštvo", stoji u tim preporukama.

Umjetnici šokirani

Mnogi umjetnici ostali su šokirani tim uputama, a među njima je i Drnišanin Milivoj Beader, naš poznati kazališni glumac i branitelj u Domovinskom ratu.

- Sve se događa pod blagoslovom premijera Plenkovića, on je jedan od glavnih krivaca za ovu krizu - od Jergovića do uzvika ‘Za dom spremni‘. Ja sam bio u ratu i mogu posvjedočiti da se nitko tamo nije bodrio tim povikom. Branitelji se ponašaju kao najgori staljinisti, zabranjuju elementarne slobode, zatiru ljudska prava. To sve blati domovinski rat i za to se nismo borili. Tome se treba suprotstavili. Treba održati festival u Benkovcu jer ako to zabrane, zabranit će i sve ostalo - rekao je Beader za 24sata.