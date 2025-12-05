Naši plivači u Lublinu: Hribar među najboljih 16

Četvrtog dana Europskog plivačkog prvenstva u kratkom bazenu u poljskom Lublinu Jere Hribar (PK Grdelin, Split) je s 11. vremenom kvalifikacija (46.72) ušao u polufinale na 100 metara slobodno koje je na rasporedu u 20.45.

Vili Sivec (PK Olimp, Zabok) je imao 18. vrijeme (47.02), 8 stotinki sekunde od polufinala. U statusu je rezerve. Luka Cvetko (PK Medveščak, Zagreb) je bio 41. (47.74), a Božo Puhalović (PK Jadran, Split) 57. (48.64) među 74 plivača.

Jana Pavalić (PK Olimp, Zabok) je u istoj disciplini bila 28. od 47 plivačica (53.92), pola sekunde od polufinala i 81 stotinku od svog hrvatskog rekorda. Niko Janković (HAPK Mladost, Zagreb) bio je 24. među 43 plivača na 200 metara mješovito (1:58.46), a njegov klupski kolega Marin Mogić 32. od 35 plivača na 800 metara slobodno (8:08.90).