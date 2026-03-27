Naši heroji u borbi s mećavom: Ovako je izgledala akcija spašavanja obitelji s bebom koja je zapela u snijegu

Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 7:00 sati 26. ožujka do 18:00 sati 27. ožujka na području RH zabilježeno je 1611 intervencija, na kojima je angažirano 5386 vatrogasaca i 1787 vozila. Boj zabilježenih intervencija po županijama je:
Grad Zagreb - 560 intervencija, angažiran 2201 vatrogasac, 648 vozila
Zagrebačka županija - 552 intervencija, angažiran 1475 vatrogasac, 577 vozila
Međimurska županija - 49 intervencija, angažirano 250 vatrogasaca, 70 vozila
Varaždinska županija - 68 intervencije, angažirano 248 vatrogasaca, 55 vozila
Sisačko-moslavačka - 42 intervencija, angažirano 122 vatrogasaca, 59 vozila
Karlovačka županija - 68 intervencija, angažirano 236 vatrogasaca, 75 vozila
Bjelovarsko-bilogorska županija - 24 intervencije, angažirano 102 vatrogasaca, 25 vozila
Koprivničko-križevačka - 59 intervencija, angažirano 148 vatrogasaca, 58 vozila
Krapinsko-zagorska županija - 48 intervencija, angažirano 217 vatrogasaca, 67 vozila
Istarska županija - 43 intervencija, angažirano 102 vatrogasaca, 49 vozila
Primorsko-goranska županija - 98 intervencija, angažirano 285 vatrogasaca, 104 vozila
Uz sanaciju posljedica nevremena na prometnicama i oštećenim objektima te intervencija zbog snijega u gorskim krajevima, u Krapinsko-zagorskoj i Zagrebačkoj županiji zabilježeni su i porasti vodostaja.
- Zbog visokog vodostaja zatvorena je cesta Dijaneš - Dulepska u blizini Vrbovca. Za sada nisu ugroženi objekti. Također zbog visokog vodostaja očekujemo zatvaranje ceste Vrbovec-Križevci kod mjesta Tkalec. Vatrogasci prate situaciju i postupiti će prema potrebi - rekao nam je predsjednik VZŽ Zagrebačke Slavko Povrlišek.
Vatrogasci JVP-a i DVD-a Plitvička Jezera sudjelovali su popodnevnim satima u spašavanju obitelji s malom bebom koja je u kombiju zapela u snježnoj mećavi na području Krbavica.
U spašavanje su uz 4 vatrogasca i 2 vatrogasna vozila angažirani i strojevi komunalne tvrtke kao i privatni stroj. Obitelj je izvučena na sigurno i smještena u Đačkom domu u Korenici.