Naša voditeljica pokazala razorne posljedice oluje: Automobil uništen pod srušenim stablom

Voditeljica Nikolina Pišek podijelila je na društvenim mrežama dramatične prizore nakon snažnog nevremena koje je pogodilo Zagreb. Jak vjetar srušio je stabla, razbio grane i oštetio vozila, a Pišek je među prvima zabilježila razmjere štete i objavila fotografije na društvene mreže.

Na fotografijama se vidi crni automobil oštećen nakon što se na njega srušilo stablo, a Pišek je pritom upozorila pratitelje da izbjegavaju područje Tuškanca dok se situacija ne sanira. Osim toga, snimke iz njenog dvorišta pokazuju kako su vjetar i grmljavina nanijeli velike štete u okruženju

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Voditeljica je iskoristila priliku da građanima poruči da budu oprezni te je podijelila dojmove iz prve ruke.

Voditeljica je potom podijelila i fotografiju vatrogasaca koji saniraju posljedice nevremena, pokazujući koliko je šteta bila velika i koliko je truda potrebno da se stanje vrati u normalu.