Naša predivna misica zablistala u spotu za pjesmu „Lijepa“

Emocije, iskrenost i predivna melodija – sve to donosi nova pjesma „Lijepa“, autora Josipa Ivankovića.

Ovo je njegova četvrta autorska pjesma koja izlazi pod etiketom Cro Records, a već na prvo slušanje osvaja toplinom i osjećajem koji ne prolazi.

Za aranžman je zaslužan Hrvoje Domazet, dok je produkciju video spota potpisao Danijel Ćavar.

U glavnoj ulozi pojavljuje se naša prelijepa misica Tomislava Dukić, koja pjesmi daje dodatnu dozu elegancije i nježnosti.

Spot je sniman u predivnoj Makarskoj, čiji ambijent savršeno prenosi emociju pjesme – spoj mora, sunca i ljubavi koja se osjeća u svakom kadru.

„Lijepa“ je pjesma o emociji koja ne prolazi, o pogledu koji ostaje u sjećanju i o osjećaju koji vrijedi pamtiti.

Ona je posveta svakoj ženi koja je bila inspiracija, i svakome tko je barem jednom volio iskreno.

Poslušajte „Lijepa“ – pjesmu koja dira dušu i podsjeća koliko malo treba da trenutak postane vječnost.