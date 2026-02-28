Naša popularna slastičarka otkrila kako priprema popularni kolač: "Ne smijem reći da je tiramisu"

Sastojci

500 g mascarponea

400 g Nutelle

300 g piškota

200 ml mlijeka

350 ml vrhnja za šlag

80 g lješnjaka

2 žlice kakaa

1 žlica čokolade u prahu

Priprema

Lješnjake rasporedite po limu obloženom papirom za pečenje i pecite ih desetak minuta na 180 °C, dok se kožica ne počne odvajati. Nakon hlađenja protrljajte ih među dlanovima ili u kuhinjskoj krpi kako biste uklonili gorkastu koru, zatim ih grubo nasjeckajte.

Mlijeko zagrijte do vrenja, umiješajte kakao i čokoladu u prahu te ostavite da se smjesa ohladi.

Vrhnje za šlag počnite miksati, a prije nego postane potpuno čvrsto dodajte mascarpone i Nutellu. Kratko miksajte dok ne dobijete kompaktnu i glatku kremu.

Piškote kratko umočite u ohlađeno mlijeko s kakaom, složite ih u kalup, premažite dijelom kreme i pospite lješnjacima. Postupak ponavljajte dok ne potrošite sve sastojke.

Desert ostavite u hladnjaku preko noći kako bi se okusi proželi i slojevi povezali – a rezultat je slastica koja možda “nije tiramisu”, ali mu je itekako ravnopravna alternativa.