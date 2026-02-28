Close Menu

Naša popularna slastičarka otkrila kako priprema popularni kolač: "Ne smijem reći da je tiramisu"

Još je bolje
“Ne smijem reći da je tiramisu”, našalila se Iva Erić uz recept koji je u samo 24 sata prikupio više od pet tisuća lajkova. Iako je po struci arhitektica, javnosti je poznatija kao talentirana slastičarka čije su masterclass radionice redovito rasprodane. Njezin Instagram profil Šlag na kraju ubraja se među najpraćenije domaće profile posvećene slasticama.Ovoga puta pratitelje je osvojila kremastom slasticom koja se temelji na mascarponeu i piškotama. Iako autorica izbjegava izravnu usporedbu s tiramisuom, sličnost je očita. U receptu se klasičnoj kombinaciji dodaju Nutella i pečeni lješnjaci, čime desert dobiva bogatiji i puniji okus. Onima kojima se pečenje i guljenje lješnjaka čini kompliciranim, Erić je u videu pokazala jednostavan trik kako to učiniti brzo i bez muke.

Sastojci

  • 500 g mascarponea
  • 400 g Nutelle
  • 300 g piškota
  • 200 ml mlijeka
  • 350 ml vrhnja za šlag
  • 80 g lješnjaka
  • 2 žlice kakaa
  • 1 žlica čokolade u prahu

Priprema

Lješnjake rasporedite po limu obloženom papirom za pečenje i pecite ih desetak minuta na 180 °C, dok se kožica ne počne odvajati. Nakon hlađenja protrljajte ih među dlanovima ili u kuhinjskoj krpi kako biste uklonili gorkastu koru, zatim ih grubo nasjeckajte.

Mlijeko zagrijte do vrenja, umiješajte kakao i čokoladu u prahu te ostavite da se smjesa ohladi.

Vrhnje za šlag počnite miksati, a prije nego postane potpuno čvrsto dodajte mascarpone i Nutellu. Kratko miksajte dok ne dobijete kompaktnu i glatku kremu.

Piškote kratko umočite u ohlađeno mlijeko s kakaom, složite ih u kalup, premažite dijelom kreme i pospite lješnjacima. Postupak ponavljajte dok ne potrošite sve sastojke.

Desert ostavite u hladnjaku preko noći kako bi se okusi proželi i slojevi povezali – a rezultat je slastica koja možda “nije tiramisu”, ali mu je itekako ravnopravna alternativa.

 

 
 
 
 
 
Objavu dijeli Šlag na kraju (@slagnakraju)

