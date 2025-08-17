Naša pjevačica se šokirala računom iz Njemačke: "A onda kažu da im je Hrvatska skupa"

Feminemka Pamela Ramljak ovih dana boravi u Njemačkoj, a sa svojom obitelji putem se zaustavila u Münchena na ručku.

"Doslovno pizza i špageti pokraj benzinske, lošeg okusa. Uz autocestu blizu Münchena. A stalno čitam da je Nijemcima Hrvatska postala skupa", napisala je pjevačica uz fotografiju slipa računa na kojemu piše cifra od 93.80 eura.

Požalila se i na gužvu na cesti.

"A kažu da su kod nas gužve. E pa nisu, ovo su gužve. Austrijo moja", rekla je. "Nesreća je u tunelu. Nadamo se da nije ništa ozbiljno i da nećemo tu biti satima", dodala je.