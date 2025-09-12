Naša pjevačica otkrila da je imala prometnu nesreću, nije bila sama u automobilu: 'Plakala sam, najviše zbog sina'

Hrvatska pjevačica i članica grupe Feminnem, Pamela Ramljak (45) na društvenim mrežama otkrila je da je imala prometnu nesreću s tek kupljenim automobilom.

'Prije točno 4 mjeseca sam imala prometnu ni kriva ni dužna, 200 metara od naše kuće sa tek kupljenim autom, star je bio 10 dana, Kodiaq. Auto je totalna šteta, i samo ću reći, hvala dragom Bogu jer smo neozlijeđene. Auto je vrijedio svaki cent. Idemo dalje...' napisala je na Instagramu.

Inače, Pamela sa suprugom Mladenom Salajsterom ima dvoje djece, osmogodišnjeg sina Antuna i petogodišnju kćer Mariju, a po opisu i komentarima može se zaključiti da je s njom u autu tada bila kćerkica.

'Bitno da ste vas dvije dobro', napisala joj je voditeljica Mirna Maras Batinić, na što je Pamela dogovorila: 'Da, slažem se, sve drugo se promjeni.' Odgovarajući na drugi komentar, otkrila da i da u autu nije bio njen sin, ali i da je plakala zbog njega.

'Užas, kažem ja mužu da sam ga bar vozila godinu dana pa ajde, nego čekaš ta auta mjesecima i onda te netko spuca kod kuće, e pa ja sam plakala, najviše zbog sina, on je bio pretužan, srećom nije bio sa mnom', napisala je.

Inače, Pamela je prošle godine za magazin Story otvorila vrata svojeg stana u strogom centru Zagreba, na čijoj je renovaciji i uređenju dvije godine neumorno radila sa suprugom.

'Muž je sve demolirao i mislim da je pomalo uživao u tome, a ja sam sve ispočetka složila. Doslovno su ostale samo cigle. Upravo je taj prvi dio procesa uređenja bio najstresniji. Nove cijevi, kablovi… čak sam se uspjela dogovoriti s ostalim stanarima da iz pričuve financiramo promjenu cijele vertikale koja je stalno curila. Uglavnom, taj je prvi dio radova, koji je iznimno skup a ne vidi se, bio poseban izazov. Čak me i jedan izvođač kojemu sam vjerovala pokušao financijski prevariti. Na sreću, pomogao mi je rođak koji u Njemačkoj ima građevinsku tvrtku i poslao mi svoje radnike da završe taj dio posla jer bih inače ostala na cjedilu', ispričala je Pamela. Otkrila je i da će stan koristiti u poslovne svrhe i dati ga u dnevni najam, piše Story.