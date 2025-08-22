Naša glumica rodila kćer, otkrila neobično ime

U obitelji zagrebačke glumice Made Peršić (36) i njezinog partnera, ugostitelja Darka Kralja, ovih dana vlada pravo veselje. Naime, na svijet je stigla djevojčica koju su s nestrpljenjem iščekivali.

Sretnu vijest glumica je podijelila na društvenim mrežama, uz nekoliko fotografija i emotivne riječi:

“Štrudla je vani. Dobrodošla Dama Kralj. Svijet te čeka.”

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Objava je odmah izazvala mnoštvo čestitki i lijepih želja, a pritom je otkriveno i neobično, jedinstveno ime koje su odabrali za svoju kćer – Dama.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Mada Peršić (@malamadafakat)