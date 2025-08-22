Close Menu

Naša glumica rodila kćer, otkrila neobično ime

Čestitke!

U obitelji zagrebačke glumice Made Peršić (36) i njezinog partnera, ugostitelja Darka Kralja, ovih dana vlada pravo veselje. Naime, na svijet je stigla djevojčica koju su s nestrpljenjem iščekivali.

Sretnu vijest glumica je podijelila na društvenim mrežama, uz nekoliko fotografija i emotivne riječi:
“Štrudla je vani. Dobrodošla Dama Kralj. Svijet te čeka.”

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Objava je odmah izazvala mnoštvo čestitki i lijepih želja, a pritom je otkriveno i neobično, jedinstveno ime koje su odabrali za svoju kćer – Dama.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli Mada Peršić (@malamadafakat)

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0