Naša glazbena diva sasvim iskreno o teškoj situaciji u kojoj se nalazi s kćeri: "To je velika sramota..."

Našu glazbenu divu Radojku Šverko mnogi su imali priliku čuti na otvorenju 29. manifestacije Terezijana u Bjelovaru, gdje je na otvorenoj pozornici nastupala sa Zdenkom Kovačiček i Jasnom Zlokić u pratnji Big Banda Bjelovar. Bio je to prvi put da su njih tri nastupale zajedno.

I na pragu osamdesetih sjajno se drži te izgleda iznimno mladoliko iako nije radila estetske korekcije na licu. Lijepi ten zahvaljuje genetici, ali i filozofiji njege kože koje se disciplinirano pridržava cijeli život, piše Glorija.

"Svaka žena hoće izgledati mlađe, ali to je jako teško dohvatljivo i pored svih tih izuma i kojekakvih kemija. Uostalom, zašto bih trebala kriti svoje godine", konstatira Radojka, dodajući kako se za svoje nastupe uvijek šminka sama. To se nije promijenilo još od kraja šezdesetih kad je pjevala na velikim festivalima diljem svijeta. Trikovima vizažističkog zanata najviše su je podučile, otkriva, sjajne šminkerice s HRT-a, a prilično je vješta i kad je u pitanju dotjerivanje kose - nije joj problem obojiti je sama, kao i napraviti frizuru pred nastup. Što se pak tiče odjeće za nastupe, ali i one za dnevna pojavljivanja, godinama ju je za nju šila pokojna prijateljica iz Opatije Anita Baričević Kalina, supruga poznatog slikara Ive Kaline.

Njezin dom je isprva bila Rijeka u kojoj je neko vrijeme živjela s prvim suprugom Franjom, s kojim je dobila kćer Sandu. Nakon što se od njega razvela u kasnim dvadesetima i 1977. s kćeri otišla živjeti u Zagreb u podstanarski stan, nastavila je s uspješnom karijerom. Za Vinka Šarka vjenčala se 1981., a nakon rođenja njihove kćeri Ane su se razveli. Unatoč tome, ostali su u dobrim odnosima. ad se njezin drugi bivši suprug teško razbolio, ponovno se uselila u njegov dom i njegovala ga.

"Vodila sam ga na zračenja, satima hranila na žlicu ne bi li barem malo vratio snagu. S Anom je imao jako dobar odnos i bio je zahvalan na tome što smo ostale uz njega ", prisjetila se za Gloriju.

Ironijom sudbine, kad se njezin drugi suprug koliko-toliko oporavio, život je izgubio kao strastveni ribič u nesreći 2010. na Vranskom jezeru na Cresu. Zbog tog nesretnog slučaja, za koji ni danas ne zna točno kako se dogodio, i cijelog stresa koji se gomilao zbog raznih životnih udaraca - stradalo joj je srce.

Glazbena diva imala je i zdravstvenih problema, no to ju nije zaustavilo da redovito drži koncerte. Danas za sebe kaže da joj je sve u znaku broja četiri - ima četiri Porina i četiri stenta. No, hrabro se nosi sa svim svojim životnim nedaćama, poput činjenice da s kćeri Anom još živi kao podstanarka izvan Zagreba.

"No, žao mi je što smo moja Ana i ja u situaciji u kojoj nemamo svoj dom i pod stresom zbog sudskog spora oko nasljedstva koji moja kći kao nasljednica vodi. Neću otkrivati detalje ni spominjati imena, ali to je velika sramota", istaknula je Radojka Šverko, dodajući kako je boli i to što su mnogi zaslužni umjetnici dobili stan na korištenje od grada Zagreba, ali ne i ona.

"Nije lako biti podstanar u ovim vremenima, podnijela sam zahtjev Gradu i to samo dok ne riješimo našu privatnu situaciju na sudu. No, dobro, svima su se u životu dogodile teške situacije, ali taj motor u nama ne da nam da odustanemo. Ja sam već u zrelim godinama i moram osigurati svoje dijete. I to je taj imperativ koji me pokreće i održava", zaključila je glazbena legenda Radojka Šverko.

