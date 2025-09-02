Naš sugrađanin Dalibor je izgubio naočale za vid: Pomozimo mu da ih pronađe!

Na portalu Dalmacija Danas nalazi se rubrika 'Izgubljeno-nađeno' koju možete pronaći u 'Specijalima'.

Uz tekstualni dio oglasa možete priložiti i datoteke (fotografije i video - uz napomenu da datoteka ne bude veća od 2 MB, a formati koje možete uploadati su: png, gif, jpg, jpeg, jpe i mp4).

Tijekom utorka kontaktiro nas je naša čitatelj s molbom u pronalasku naočala za vid.

'Naočale za vid sa svijetloplavim staklima u mekanoj crnoj futroli na kojoj piše 'Carrera'. Izgubljene u Splitu, na cesti od Žnjana, putem Velebitske ulice, Bračke i Puta Firula', piše nam čitatelj.

Pomozimo sugrađaninu u pronalasku naočala.