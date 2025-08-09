Naš poznati pjevač o partneru s kojim je 2 godine: "Od samog početka bilo mi je važna jedna stvar"

Okupani suncem, na brodu daleko od svih, u jadranskoj plavoj oazi na potezu oko Kornata, 21-godišnji Marko Bošnjak s partnerom je provodio jedno od svojih najljepših ljeta dosad. Potpuno slobodan, bez straha od znatiželjnih pogleda s drugih brodova, opuštao se i odmarao od jedne od luđih godina kakvu nije mogao ni zamisliti tamo početkom godine, kada je saznao da će pobijediti na Dori s pjesmom ‘Poison Cake’, otići na Eurosong, ali i zabavljati šire mase nastupima u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV.

Daleko od javnosti i svih onih medijskih natpisa, kao i većinski teško probavljivih komentara na društvenim mrežama, koji su ga na svojevrsni način proganjali, ganjao je svoje dječačke snove koje je u konačnici i ostvario. Premda nije ušao u finale Eurosonga, fantastičnim je nastupom pokazao koliko može, a na kraju balade dobio je europsku platformu za daljnji rad, na kojoj već radi producirajući pjesme na engleskome jeziku.

No možda je dobio i nešto više - potvrdu svoje ljubavi s misterioznim Špa­njolcem koji mu je olakšao napornu karijernu svakodnevicu svojom podrškom, pažnjom i ljubavlju.

Kako ekskluzivno doznaje Story iz krugova oko pjevača, Marko je s partnerom već gotovo dvije godine i on mu je bio velika podrška kroz sve faze koje je prolazio, posebice nakon Dore i svega što je uslijedilo nakon toga. S njime očito ima stabilnost, nježnost i iskrenost, koju je toliko dugo tražio u boljoj polovici. Uz njega Marko zasigurno može biti ono što jest - iskren, autentičan, bez zadrške, ponekad i glasan, onako malo 'messy', kako to voli reći današnja mladež koja se ne uklapa u tradicionalne okvire.

Upravo je tu glasnu energiju bez zadrške ubacio u svoj novi singl 'Villain' (u slobodnom prijevodu 'Zlikovac'), kako bi iskoristio svu silinu života koji živi posljednjih mjeseci.

'Ove smo se godine odlučili za malo drugačiji ritam - nismo birali klasičan odmor, nego smo proveli vrijeme na brodu, obilazeći hrvatske otoke i istražujući nacionalne parkove. Bilo je to jako opušteno, ali i zanimljivo iskustvo koje nam je donijelo neke važne uvide o nama samima. Kad provodiš dane u prirodi, izvan svega poznatog, upoznaš drugu stranu osobe, ali i sebe', naglasio je umjetnik koji trenutačno živi na nekoliko relacija, putujući po Europi, a to je poteglo o pitanje kako uspijeva održavati vezu uz naporan tempo prepun obaveza.

'Nismo u vezi na daljinu. Od samog početka bilo mi je važno da budemo fizički prisutni jedno drugome i rekao sam da takav odnos ne bih mogao graditi izdaleka. On se tada preselio u Hrvatsku, i od tada živimo zajedno u Zagrebu. Ipak, uskoro kreće nova faza jer se planiram preseliti izvan Hrvatske, ali ovoga puta idemo zajedno. Upoznali smo se u Zagrebu, gdje je došao posjetiti zajedničkog prijatelja. Ne bih rekao da je to bio sudbonosni trenutak, ali odmah sam osjetio nešto jako dobro u njemu. Ima tu rijetku smirenost i toplinu koja me privukla', kaže pjevač koji nije htio otkriti do kraja identitet svog partnera, kako bi ga sačuvao od otrovnih strelica komentatora po društvenim mrežama, koji očito imaju više vremena za tuđe živote nego za svoj.

'Uz njega učim biti odgovorniji prema sebi. Osim njega, važni su mi i neki bliski prijatelji te jedan dio obitelji. Ne treba ih biti puno, važno mi je da odnosi budu iskreni i mirni', ističe.

Kako je prije dva tjedna predstavio i novu pjesmu, za Story je kazao je li mu upravo partner pomogao u realizaciji novog hita te kada je on nastao.

'Nastala je ubrzo nakon Eurosonga, na jednom ‘songwriting’ kampu u Berlinu. Osjećao sam potrebu napisati nešto što će iznijeti sve ono što se nakupilo - neku vrstu unutarnjeg odgovora na to kako me ljudi doživljavaju ili žele svrstati. 'Villain' je pjesma u kojoj preuzimam tu ulogu namjerno, gotovo ironično. Ponekad je lakše prihvatiti etiketu nego se stalno boriti protiv nje', dodao je.

Na pitanje o obavezama za ostatak ljeta, govori da ga nakon odmora na brodu čeka puno posla.

'Trenutačno sam u fazi snimanja novih pjesama i slaganja prvog albuma. Paralelno dogovaram neke međunarodne suradnje koje me jako vesele. Razmišljam i o turneji, ali to želim ostaviti za proljeće 2026. Želim da album do tada bude spreman za publiku, i nadam se da će to biti projekt koji će ostaviti traga - i doma i vani', zaključuje pjevač kojem želimo svu sreću u daljnjem radu, kako privatno, tako i poslovno.