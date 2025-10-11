Naš poznati par dobio djevojčicu, otkrili su i njezino ime

Sretne vijesti stigle su s društvenih mreža – Valentina Walme i Marko Petrić, jedan od omiljenih domaćih parova, dočekali su svoje prvo dijete.

Valentina je na svom Instagram profilu objavila nježnu fotografiju novorođenčeta, na kojoj beba nosi čarapice s natpisima "I love mom" i "I love dad", dok je ponosni roditelji drže za stopala.

U opisu objave kratko, ali s puno emocija, otkrila je da su dobili djevojčicu i otkrila njezino ime: "Lily."

Par se vjenčao 2023. godine, nakon što su svoju ljubavnu vezu započeli 2021. Iako su svoju intimu dugo držali podalje od očiju javnosti, njihova povezanost i sreća često su se mogle naslutiti iz rijetkih zajedničkih objava i pojavljivanja.

Sada su svoju ljubav okrunili najljepšim darom – rođenjem kćeri. Čestitke novopečenim roditeljima pristižu sa svih strana, a pratitelji na društvenim mrežama ne kriju oduševljenje.