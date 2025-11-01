Naš glazbenik ima razloga za slavlje, dobio četvrto dijete

Hrvatski reper Ante Cash ima razloga za veliko slavlje, a najljepšom mogućom vijesti pohvalio se na društvenim mrežama.

Naime, on i supruga Dina dobili su četvrto dijete. Preslatku fotografiju prinove podijelio je uz kratku poruku i pjesmu Marka Perkovića Thompsona ''Sine moj'', kojom je otkrio da je dobio još jednog sina, piše showbuzz.

'''Besa svitu'', napisao je.

''Čestitam'', ''Čestitam od srca'', ''Čestitke roditeljima'', ''Neka ima sretan i blagoslovljen život! Uživajte'', ''Čestitke roditeljima, a maleckom dug i sretan život želim'', dio je prekrasnih poruka s Instagrama.

Inače, Ante i Dina već imaju dva sina i kćerkicu, a obitelj živi u Zadru. Nedavno je otkrio i razlog preseljenja iz Zagreba.

"Zagreb je postao europski grad po svim lošim stvarima, to nije grad za odgajati katoličku obitelj. Da Tomašević dođe i kaže da će svaki dan u vrtiću objašnjavati da je "dugina obitelj" idealna obitelj, pobunili bi se ja, žena i još pet ljudi", izjavio je Cash u jednom podcastu, dodavši kako je Zagreb za ljude koji ganjaju karijeru, dok za obiteljski život, kakav on želi živjeti, više nema mjesta.