Naš glazbenik ima razloga za slavlje, dobio četvrto dijete

Hrvatski reper Ante Cash ima razloga za veliko slavlje, a najljepšom mogućom vijesti pohvalio se na društvenim mrežama.
Naime, on i supruga Dina dobili su četvrto dijete. Preslatku fotografiju prinove podijelio je uz kratku poruku i pjesmu Marka Perkovića Thompsona ''Sine moj'', kojom je otkrio da je dobio još jednog sina, piše showbuzz.
'''Besa svitu'', napisao je.
View this post on Instagram
''Čestitam'', ''Čestitam od srca'', ''Čestitke roditeljima'', ''Neka ima sretan i blagoslovljen život! Uživajte'', ''Čestitke roditeljima, a maleckom dug i sretan život želim'', dio je prekrasnih poruka s Instagrama.
Inače, Ante i Dina već imaju dva sina i kćerkicu, a obitelj živi u Zadru. Nedavno je otkrio i razlog preseljenja iz Zagreba.
"Zagreb je postao europski grad po svim lošim stvarima, to nije grad za odgajati katoličku obitelj. Da Tomašević dođe i kaže da će svaki dan u vrtiću objašnjavati da je "dugina obitelj" idealna obitelj, pobunili bi se ja, žena i još pet ljudi", izjavio je Cash u jednom podcastu, dodavši kako je Zagreb za ljude koji ganjaju karijeru, dok za obiteljski život, kakav on želi živjeti, više nema mjesta.