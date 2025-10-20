Napuhao gotovo 2 promila alkohola u krvi i trijeznio se u policiji. Prava kazna tek ga čeka

Najveća koncentracija alkohola u proteklom tjednu izmjerena je 51-godišnjem hrvatskom državljaninu koji je zaustavljen tijekom redovne kontrole prometa policijskih službenika Policijske postaje Ston u večernjim satima jučer, 19. listopada.

Vozač je zaustavljen na državnom cesti D-8 u mjestu Doli u Dubrovačkom primorju. Upravljao je osobnim vozilom dubrovačkih registarskih oznaka, a alkootestiranjem je utvrđeno kako vozilom upravlja pod utjecajem alkohola od 2,05 promila.

Isključen je iz prometa i doveden u prostorije policije gdje je zadržan do prestanka djelovanja opojnog sredstva nakon čega je prekršajno sankcioniran novčanom kaznom od 1.320 eura i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.