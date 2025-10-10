Napravite tiramisu po ovom receptu, topit će vam se u ustima

Piškote, odnosno biscotti savoiardi, kako im je originalno ime, dolaze iz Italije. Ovi keksi nezaobilazni su baš kao i mascarpone, u pripremi tiramisua.

Njihovo podrijetlo seže u 15. stoljeće, kada su ih prvi put osmislili na dvoru Vojvoda od Savoje u čast francuskog kralja koji je posjetio njihovo vojvodstvo. Kasnije su postali omiljeni na europskim dvorovima, njihov karakterističan, izduženi oblik podsjeća na ženski prst, zbog čega su i dobili engleski naziv 'ladyfingers'. Ovi suhi, prhki biskvit keksi se doslovno tope u ustima, a kad ih se upotrijebi za izradu tiramisua, nemoguće im je odoljeti, piše tportal.

Potrebni sastojci:

250 grama mascarpone sira

40 grama bjelanjaka

40 grama šećera

50 grama žumanjaka

175 grama piškota

200 mililitara espressa

Malo desertnog vina ili Amaretta

1 žlica gorkog kakaa u prahu

Priprema:

Prvo piškote složite u posudu za posluživanje tako da prekriju dno. Espresso kavu pomiješajte s likerom po vlastitom izboru i tom mješavinom dobro natopite piškote, koji trebaju biti potpuno prožeti tekućinom. Tako pripremljenu podlogu ostavite sa strane.

U jednoj zdjeli izmiksajte žumanjke s polovicom šećera dok ne dobijete laganu, pjenastu smjesu. Potom u nju lagano, uz pomoć lopatice, umiješajte mascarpone. U zasebnoj posudi bjelanjke izmiksajte u čvrsti snijeg zajedno s preostalim šećerom. Najprije dodajte jednu žlicu snijega u mascarpone smjesu, miješajući kružnim, laganim pokretima, a zatim pažljivo umiješajte i ostatak snijega dok se sve jednolično ne poveže.

Dobivenu kremu ravnomjerno rasporedite preko piškota i površinu lagano poravnajte kako bi bila ujednačena. Posudu potom prekrijte prozirnom folijom, i to tako da folija dodiruje samu kremu, te ostavite desert u hladnjaku najmanje jedan sat. Prije posluživanja tiramisu ukrasite s posipom gorkog kakaa u prahu.