Napravite najkremastije lazanje ikad uz savjet slavne kuharice

Slojevi mekanih kora, bogatog umaka od mesa ili povrća, aromatičnih začina i neodoljivog sira stvaraju spoj koji osvaja i najzahtjevnija nepca. No, priprema lazanja često zahtijeva puno vremena, pa je novinarka portala Simply Recipes pronašla način da si to olakša.

Genijalno rješenje koje mijenja sve

U potrazi za jednostavnijim receptom naišla je na lazanje s puretinom slavne Ine Garten, a jedan detalj posebno ju je zaintrigirao. Umjesto da kuha suhe listove za lazanje, Ina ih jednostavno potopi u vruću vodu na 20 minuta dok priprema ostale sastojke. Iako je bila skeptična hoće li listovi ostati sirovi ili promijeniti teksturu, odlučila je isprobati ovu metodu.

"Nakon isprobavanja, mogu potvrditi da je Inin način jedini ispravan za pripremu lazanja sa suhim listovima. Namakanjem dobivaju teksturu svježe tjestenine, postaju savitljivi, ali ne i ljepljivi, što slaganje čini iznimno jednostavnim. Nakon pečenja, tekstura je bila nevjerojatno slična svježim listovima, a cijeli recept sada mi oduzima manje od sat i pol", piše novinarka Molly Adams.

Sada kada znate za ovaj trik, vrijeme je da ga i vi isprobate. Napravite klasične lazanje Bolognese po ovom receptu ili pak lazanje s piletinom po ovom receptu, a ako ne želite jesti lazanje s mesom, ovdje ćete pronaći recept za savršene povrtne lazanje, piše Index.