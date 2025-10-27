Napadnut u kafiću u Trilju, potražio pomoć u splitskoj bolnici. U sve se umiješala policija

Dana 26. listopada 2025. godine zaprimljena je dojava da je liječničku pomoć zatražio 38-godišnjak koji je fizički napadnut na području Trilja.

Prema prikupljenim saznanjima udario ga je u glavu muškarac dok se nalazio u ugostiteljskom objektu nanijevši mu ozljede zbog kojih je zatražio liječničku pomoć. Utvrđeno je da je zadobio tešku tjelesnu ozljedu u vidu frakture očne šupljine i sinusa.

Policijski službenici su istoga dana, pronašli i uhitili osobu koja se dovodi u vezu s događajem te je nad njim u tijeku kriminalističko istraživanje.