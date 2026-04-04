Napad u centru Zagreba: Mladić teško ozlijeđen nakon izlaska iz kluba

U ranim jutarnjim satima četvrtka, 3. travnja, u središtu Zagreba dogodio se fizički napad u kojem je teško ozlijeđen 25-godišnji muškarac.

Prema informacijama policije, incident se zbio oko 4 sata u Tkalčićevoj ulici, neposredno nakon što je mladić izašao iz noćnog kluba. Tada mu je prišla skupina zasad nepoznatih osoba koje su ga fizički napale.

Ozlijeđenom 25-godišnjaku pružena je liječnička pomoć u Kliničkoj bolnici Merkur, gdje je utvrđeno da je zadobio teške tjelesne ozljede.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja te identificirala i pronašla počinitelje.