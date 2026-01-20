Nakon više od mjesec dana završena utakmice Istre i Rijeke. Bodovi odlaze na Rujevicu

Susret Istre 1961 i Rijeke, koji je 14. prosinca prošle godine prekinut pri rezultatu 1:1 nakon svega 15 minuta igre zbog guste magle, danas je dobio svoj nastavak. Regionalni derbi tada nije mogao biti uzbudljiviji – golovi su padali gotovo jedan za drugim, no vremenski uvjeti brzo su stavili sve na čekanje.

Istra je otvorila utakmicu na najbolji mogući način i povela već u 5. minuti. Salim Fago Lawal kaznio je pogrešku riječkog vratara Martina Zlomislića i donio domaćinima prednost.

Međutim, Rijeka je ekspresno uzvratila. Samo četiri minute kasnije, nakon ubačaja Ante Oreča, Luka Menalo je glavom pogodio za 1:1 i vratio utakmicu na početak. Utakmica je danas nastavljena od 16 sati, a ključni trenutak dogodio se u 75. minuti. Riječki veznjak Dantas zabio je za preokret i konačnih 2:1.

Time je Rijeka u nastavljenoj utakmici na kraju ipak slavila protiv Istre te je odnijela važne bodove iz Pule. Sada je Rijeka prije službenog početka proljetnog dijela prvestva preskočila Istru 1961 i nalaze se na 3. mjestu SHNL-a.