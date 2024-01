NAKON TEŠKOG PORAZA Kuzmanović: "Nije mi jasno što se dogodilo. Prilično sam siguran u jednu stvar"

Dominik Kuzmanović ponovno je imao nekoliko velikih obrana, ali to nije bilo dovoljno da Hrvatska izbjegne poraz protiv Islanda u ključnom ogledu za polufinale Europskog rukometnog prvenstva.

Nakon susreta reporter Dnevnika Nove TV Marko Šepat razgovarao je s Kuzmanovićem:

"Trenutno mi nije jasno što se dogodilo, do 40. minute smo igrali egal utakmicu, vodstvo je malo išlo na našu, pa na njihovu stranu. Bili smo unutra, a nakon nekoliko tehničkih pogrešaka istrčali su nam par kontri i odvojili se. Od egal utakmice to se pretvorilo u pet, šest golova minusa. To više nismo mogli stići", kazao.

Island je imao nekoliko izostanaka, već na početku utakmice dobili su crveni karton, no unatoč svim poteškoćama uspjeli su svladati naše rukometaše:

"Bili smo u prednosti, ali kod Islanda tko god je ušao, dao je doprinos u obrani ili napadu. Ključan faktor je bio njihov golman, kad god smo se približili, on je sve poništio i dao im dodatan vjetar u leđa.''

Kuzmanović je pokušao odgonetnuti zašto imamo toliko problema u napadu, naročito u trenucima kada imamo igrača više:

"Možda da zabijemo te lagano golove, možda bi to opustilo igrače. Ne znam, moramo analizirati i pronaći odgovore".

Za kraj, Kuzmanović je otkrio jesu li još neki mladi igrači dobitak Eura:

"Mislim da jesu, neki igrači su već odradili par velikih natjecanja. Ovo je dragocjeno iskustvo koje se ne može drugačije dobiti, nego s velikim utakmicama. Prilično sam siguran u našu budućnost", zaključio je Kuzmanović.

