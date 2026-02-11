Nakon svega, Severina u komentarima odgovorila svima pa i Grdoviću: 'Svi znamo da si..."

Jedna objava bila je dovoljna da pokrene lavinu reakcija koja se danima ne stišava.

Nakon nedavnih koncerata, Severina se oglasila na društvenim mrežama porukom koja je snažno odjeknula među njezinim pratiteljima i brzo se proširila medijskim prostorom. U nekoliko rečenica dotaknula se teme domoljublja, ističući kako ga upravo na svojim nastupima prepoznaje u zajedništvu, iskrenosti i međusobnom poštovanju – bez podjela, etiketa i mržnje.

"Bože, što su moji koncerti lijepi. Ovdje je pravo domoljublje, zajedništvo i iskrenost, a ne podjele i laži. Domoljublje je kad pjevamo skupa, a ne jedni protiv drugih. Vjera je tiha, o Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana. Ne vjeruje se da bi se profitiralo i druge smanjilo, nego da bi se slabije osnažilo. Najbolja je zastava ona pod koju svi stanemo", napisala je Seve na Instagramu.

Potom se oglasio Mladen Grdović, koji je pozirao je s Thompsonom i uputio nadrealnu poruku Severini.

"Đi. Mal.SNemojte ljudi , nemoj SEVE. Svi znamo da si dobra Cura . Pivali smo svugdi.Marka vole ljudi, tebe , mene , Zeku, Đibu našeg Ollivera. I pok.Tomislava . Ovo nemoj sebi dozvoljavati , jer nas bacaš sve u Vatru. Ja ka stariji svi od vas. Pusti svoje kolege koje ih Narod voli. Marko je legenda, pa ti , i ja i svi . Nemoj da te narod Zamrzi", napisao je Grdović.

Fotografija Thompsona i Grdovića...

U komentarima ispod objave na Instagram stranici „Seksizam naš svagdašnji“ Severina je sinoć dodatno pojasnila svoje stavove, odgovarajući na reakcije pratitelja nizom poruka u prepoznatljivom, duhovitom tonu.

Poručila je kako se „Grdi treba vratiti u bačvu, a onog drugog u bocu“.

Na svom Instastoryju podijelila je objavu uz natpis "Svi znamo da si loš".