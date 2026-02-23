Nakon što se pojavila nova informacija o Dabri, ex ministar žestoko demantira: "Sve vas bum tužil.."

Nakon što se u medijima pojavila nova informacija odnosno članak o ex. ministru Josipu Dabri i njegovoj rodoslovnoj vezi s legendarnim srpskim nogometašem, tema je izazvala brojne reakcije javnosti.

Tekst je brzo postao predmet komentara, a sam Dabro odlučio je reagirati i pojasniti okolnosti vezane uz svoje obiteljsko podrijetlo i medijske napise koji su se pojavili.

- OPET LAŽETE ( UDBO) - započeo je Josip Dabro te nastavio:

- Moj pokojni otac Pavo Dabro nikada nije bio vojno lice. Po struci je bio inženjer poljoprivrede. Nakon fakulteta, 1980. godine odlazi iz svog rodnog Grad Otok na radno mjesto u Odžak gdje je bio direktor poljoprivrednih kombinata sve do početka rata u Odžaku. Oružje je zadužio dok većina u Bosni nije vjerovala da će biti rata. Dobro ga je poznavao i svjedočio tome vremenu njegov veliki prijatelj, vojnik Odžaka, pokojni otac sadašnjeg načelnika općine Odžak Osmanović Anes. Ima hvala Bogu danas još i živih branitelja BiH kojima je “nabavio” oružje i dogovorno pustio da u to vrijeme nestanu sa posla kako bi branili svoju rodnu Foču. Naš veliki kućni prijatelj Suljo Tahirović i njegov brat Tahirović Sead ( nisam ni tebe zaboravio). Tako da ne serite više. ( oprostite na izrazu)!

Sve vas bum tužil.. - napisao je Dabro.