NAKON RUŠENJA PELEGRINKE, BAGERI OPET PRAŠE Evo što se događa na gradilištu Small Mall uoči tematske sjednice

Velika bura podigla se oko gradilišta Small Mall. Građane je posebno razljutilo rušenje pelegrinke. Drvlje i kamenje po investitoru, ali i po splitskoj gradskoj vlasti, za koju građani, ali i oporba, kažu da su krivci za to što se dogodilo. Splitski gradonačelnik pak kaže da je kao građanin isfrustriran zbog pelegrinke, ali da se - nije moglo učiniti ništa.

"Ja kao građanin dijelim frustraciju svih ostalih građana. Zaista mislim da je šteta što se to napravilo, to stablo nije samo stablo, ima veće konotacije, to je bilo veliko i vrijedno stablo u tom dijelu grada. Na žalost, mi to nismo mogli spriječit, dozvole su izdane prije nas, imali su svo pravo da to naprave. Mislim da su se trebali s više poštovanja odnositi prema gradu i građanima, a ono što mi možemo napraviti je razvijati zelene politike grada. Mi smo posvećeni tome, ove godine se na Marjanu zasadilo tri tisuće sadnica različitih stabala. Ove godine ćemo zasaditi barem 1064 stabla u gradu Splitu. Prošla godina je bila godina u kojoj smo zasadili najviše stabala u zadnjih 13 godina, ove godine ćemo zasadit duplo više, dogodine isto tako. Sve zajedno kad se zbroji, to je ukupno između 15 i 20 tisuća stabala", kazao je jučer Puljak.

Sutra se u Banovini održava tematska sjednica Gradskog vijeća na kojoj će se raspravljati upravo o spornom gradilištu, a danas je Tomislav Šuta pozvao da se donese odluka o raskidanju ugovora s investitorom.

"Naš ključni zahtjev koji ćemo kao zaključak uputiti na Gradsko vijeće je raskidanje ugovora o pravu građenja s investitorom. Više je razloga za to, a glavni je da je izvorni ugovor star skoro 27 godina, a projekt ne

da nije realiziran, nego skoro pa nije ni započet. Investitor nije ispunio svoje ugovorne obveze, stoga je jedino ispravno da se novim ugovorom iznova reguliraju odnosi i obveze između grada i investitora", kaže prvi čovjek splitskog HDZ-a.

Gradonačelnik Ivica Puljak pak tvrdi da bi takav čin nanio veliku financijsku štetu gradu i građanima.

A što se događa na gradilištu dan prije sjednice GV-a? Pa na gradilištu se praši samo tako, bageri su u akciji. I nije se to svidjelo svima. Tako je, primjerice, reagirala arhitektica Mariana Bucat.

"Davne 2014. godine je Konzervatorski odjel u Splitu obavezao Small mall (koji je tada drugačije zvao, ali to sad nije bitno) da mora imati stalni arheološki nadzor. Dalje ga je obavezao da, ukoliko naiđe na ostatke koji ukazuju na postojanje arheološkog lokaliteta, mora provesti zaštitna arheološka istraživanja na ukupnom području rasprostiranja potencijalnog lokaliteta. Sukladno rezultatima arheoloških istraživanja, odredit će se mogućnosti gradnje!

Gospe moja, jadan Ibrica! Ako u septembru štogod iščeprkaju oni njegovi kripni bageristi, opet će morat mijenjat projekt, a nije još ni ovaj dovršio. Ili je optimist ka i naš gradonačelnik.

Jedino šta mi je žao jest da arheološki nadzor nije trebao ni plaćati. Ima stanara Istarske koji imaju ponistre na tu stranu, ponistre koje se ne mogu ograditi, a arheološke su naobrazbe. Nema šanse da im promakne lokalitet", objavila je Bucat na Facebooku.

A situaciju s gradilištem dodatno je komentirala za naš portal.

"Izvođač se pravi da radi iskope. Malo brčka kašikom od bagera, pribacuje zemlju na jednu stranu i onda tako prebačena stoji. Nema odvoza. Radim ovi posal 20 godina, još nisam vidila tako smišnu organizaciju iskopa. Ali zato je gradilište ograđeno ko da je Pentagon. Ne znam šta bi se s gradilišta moglo ukrast u slučaju da nije ograđeno", kazala je za Dalmaciju Danas.