Nakon prometne nesreće otvorena trogirska obilaznica za sav promet

Policija javlja da je u 22 sata i 25 minuta D8 u cijelosti otvorena za promet.

Na državnoj cesti D8, na trogirskoj zaobilaznici, oko 21 sat i 10 minuta došlo je do sudara dvaju vozila. Jedna je osoba prevezena u bolnicu. Cesta je trenutačno zatvorena za promet koji se preusmjerava preko Trogira.

Policija apelira na vozače da budu posebno oprezni te da prate upute službenih osoba na terenu.

Čitatelji nam javljaju da se stvaraju ogromne gužve.