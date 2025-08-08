Nakon napada u kojem je preminuo 67-godišnjak, načelnik apelira: "Prodajte kuće, tu suživota više nema"

Mještani Igrana, mjesta na Makarskoj rivijeri, ogorčeni su nakon napada Poljaka na 67-godišnjaka, koji je podlegao ozljedama. U ponedjeljak su pijani nasrnuli na pokojnikovu sestru, a onda i njega. U Igranama i sami imaju kuće.

"Ja mislim da je Igrane izgubilo svoju nevinost s ovim događajem. Užas. Mislim, ne možeš ni sanjati. Ti ljudi ne bi smjeli više biti ovdje“, rekao je mještanin Ante.

"Nikad se nikome nije zamjerio, čovjek i pol. Mi smo ovdje susjedi, nikad nikakvoga skandala, nikad ničega… I da dođemo do ovoga, da gledamo ovo… Neman riječi“, dodala je susjeda Nela.

Igrane broji tek oko 400 stanovnika, a novoizabrani načelnik izrazio je sućut i poslao jasnu poruku.

"Ja bih apelirao, ako mogu, da prodaju te kuće, da odu iz Igrana jer tu suživota više nema. To je malo mjesto, 200 metara od obale, svi žive skupa, tu života, suživota - teško će više bit. Ljudi su ovdje ogorčeni, s pravom“, rekao je načelnik općine Podgora, Ante Miličić.

Zbog mogućnosti bijega, Poljaci u dobi 32 i 50 godina u istražnom su zatvoru, a sumnjiči ih se za ubojstvo iz nehaja, piše Dnevnik.hr.