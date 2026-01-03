Nakon blagdana porast oboljelih od gripe, virus ostaje do proljeća

Gripa je ove godine u Varaždinskoj županiji stigla ranije nego inače, a najveći broj oboljelih zabilježen je među djecom predškolske i školske dobi. Iako posljednji podaci pokazuju pad broja prijavljenih slučajeva, epidemiolozi upozoravaju da je riječ o privremenoj pojavi povezanoj s blagdanima.

Voditeljica djelatnosti za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije Katica Čusek Adamić, istaknula je da je u protekla dva tjedna zabilježen nagli porast broja oboljelih, naročito u kategoriji djece predškolske i školske dobi, tako da su kolektivi gotovo ispraznili.

Dodala je kako se u prošlom, 52. tjednu prijavljivanja, bilježi pad broja prijavljenih slučajeva gripe, ali upozorava da taj pad ne odražava stvarno stanje i kaže: "To nije stvaran pad, nego rezultat manjeg prijavljivanja, jer su ambulante primarne zdravstvene zaštite prošlog tjedna radile svega tri dana".

Virus gripe ostaje do proljeća

Epidemiologinja ističe da je zbog takvih okolnosti teško precizno procijeniti kretanje gripe u idućim tjednima, no očekivanja nisu optimistična. Smatra da će brojke ipak ponovno rasti u odnosu na trenutni pad. Kazala je da će virus gripe "ostati s nama gotovo do četvrtog mjeseca".

– Razina bolesnih kakvu smo imali prije dva tjedna polako će se spuštati, ali ne tako naglo. Istodobno očekujemo porast broja oboljelih u radnoaktivnoj i starijoj populaciji, upozorila je Čusek Adamić, piše HRT.