Nakon bizarne svađe žena muža nije pustila u kuću. On razbio prozor, oboje su uhićeni

Lara i Darko uhićeni su nakon bizarne obiteljske svađe koja je završila razbijenim prozorom na kući.

Prema presudi, sve se dogodilo početkom listopada u Bjelovaru. Supružnici su optuženi za nasilničko ponašanje u obitelji te ih je policija odmah uhitila.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Lara je “zaključala vrata obiteljske kuće te tako suprugu nije dopustila ulazak u kuću, čime je kod istog izazvala osjećaj uznemirenosti, nakon čega ju je on vrijeđao i omalovažavao riječima: Kurvo, je*eš se sa svima, je*em ti mater”.

“Nakon toga je razbio vazu ispred kuće te potom otišao sa bočne strane kuće i bacio kamen u prozor koji se razbio, čime je kod supruge izazvao osjećaj straha i uznemirenost”, navodi bjelovarski sudac.

Supružnici su na ročištu priznali sve što im se stavljalo na teret. Sudac je Laru kaznio s deset dana, a Darka s 30 dana uvjetnog zatvora. Od kazne im se odbijaju dva dana provedena u policijskom pritvoru, javlja Danica.

Policija je tražila i da im sud “izrekne zaštitnu mjeru zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja“. No, sudac je to odbio “s obzirom da tijekom postupka nisu utvrđene okolnosti koje bi opravdavale izricanje tih mjera”.

Lara i Darko i nakon te svađe te “hlađenja” iza rešetaka nastavili su živjeti zajedno na istoj adresi, u skladnom braku, kako rekoše.