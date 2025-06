Nakon 20 godina SDP-ova gradonačelnica izgubila vlast na ovom dalmatinskom otoku

Kako je SDP-u gubitak 'crvene utvrde' Rijeke bio udarac u prvom krugu, tako im na slavu u drugom krugu ne ide gubitak vlasti u Komiži, gdje je Tonka Ivčević vladala 20 godina.

Pravo iznenađenje priredila je 'Movi se - nezavisna lista Komiža' i njihov Ivica Vitaljić Gusla koji je jučer postao novi gradonačelnik tog grada. Vitaljić je u drugom krugu izbora osvojio 467 glasova, nekih pedesetak više od svoje protukandidatkinje Tonke Ivčević, piše tportal.

Veliki je to uspjeh jer je SDP-ova Tonka Ivčević na čelu grada bila 20 godina, točnije od 2005

No, ako se pita Komižane, pad dugogodišnje gradonačelnice nije čudo - žale se kako se u gradu godinama gotovo ništa nije radilo, ništa se nije napravilo za mlade, nije izgrađen nijedan stan, a grad nema ni gospodarsku zonu

Sve to obećao im je novi gradonačelnik, koji se posljednje četiri godine pokazao i kao gradski vijećnik.

- Nismo imali političkog iskustva, ali smo imali volju, ideju i nadu da se stvari mogu mijenjati. Danas, s četiri godine vijećničkog iskustva sigurni smo u jedno: bez stvarne vlasti nema stvarnih promjena i to je bio razlog zašto sam se kandidirao za gradonačelnika. To je jedini način da Komižu vratimo građanima i pokrenemo konkretne projekte. Najvažniji među njima je razvoj priuštivog stanovanja jer bez toga nema opstanka za mlade niti za obitelji. Želim otvoriti ovaj grad za građane, čuti vaše ideje, razgovarati s vama, ali ne samo pred izbore već cijelo vrijeme. Lokalna politika mora biti živa, dostupna, poštena i iskrena - poručio je Ivica Vitaljić uoči izbora.

Tako, primjerice, Komižani već godinama upozoravaju na bivšu vojarnu Rogači. Iako se prema urbanističkom planu tamo planira izgradnja hotela, u nezavisnoj listi 'Movi se' tamo žele izgraditi stanove, tržnicu, park za djecu i javne podzemne garaže. Jedan od velikih projekata u Komiži je Ribarska luka, koju financira Vlada. No novi gradonačelnik ne želi da to postane samo marina s jedrilicama. 'Komiža mora ostati ribarski grad, jer je to naš identitet', poručuju iz nezavisne liste.

Iako planova imaju, sada tek treba vidjeti mogu li se oni provesti. Većina nezavisnih nema iskustva u upravljanju gradom, kažu nam Komižani.

Pitanje je i hoće li za projekte uspjeti dobiti podršku u vijeću. Naime, situacija u vijeću vrlo je slična onoj od posljednje četiri godine. Nezavisna lista 'Movi se' osvojila je četiri vijećnička mandata, isto toliko ih ima i SDP. Odlučujući glas stiže iz HDZ-a, stranke koja je posljednje četiri godine podržavala SDP-ovu koaliciju. Bude li HDZ-ov vijećnik ponovno podržao SDP, može se očekivati da će ta većina onda rušiti sve prijedloge gradonačelnika. A onda se Komiži vrlo skoro spremaju novi izbori.