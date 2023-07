Najveći i najskuplji projekt Grada Trogira na korak do potpunog završetka

Nakon dvije godine priveli su se kraju radovi na adaptaciji zgrade kina u Trogiru u moderan kulturno edukacijski centar. Riječ je o dosada najskupljem projektu Grada Trogira čija ukupna vrijednost iznosi 3,3 milijuna eura od kojih je 70 posto novca osigurano u gradskom proračunu, oko milijun kuna je izdvojilo Ministarstvo kulture, a dio novca je namaknut iz EU fonda.

Budući da su Trogirani s velikom znatiželjom pratili tijek toga izuzetno zahtjevnog posla te s nestrpljenjem iščekivali kada će on završiti gradonačelnik Ante Bilić u četvrtak je organizirao razgledavanje novouređenog prostora, za kojega je već ugovorena kompletna nabavka opreme i koji će u punoj funkciji biti do kraja ove godine.

O potrebi rekonstrukcije te zgrade u sklopu koje se na prvom i drugom katu nalaze stanovi govorilo se desetljećima, ali zbog „zapetljanih“ imovinsko pravnih odnosa i kompliciranosti oko narušene statike trebalo je odlučnosti upustiti se u nju. Bilić je okupio tim i još u prvom mandatu uvrstio taj projekt u svoje prioritete, a 2. srpnja 2021. godine pristupilo se uvođenju u posao koji je dobila splitska tvrtka "Tromont".

Radovi su bili podijeljeni u dvije faze: građevinsko-obrtničke i instalaterske te opremanje objekta, koje će omogućiti multifunkcionalno korištenje dvorane.

Ukupno uređeni prostor sadrži 1119 metara kvadratnih

Ukupno uređeni prostor sadrži 1119 m2 dok glavna dvorana ima 369,50 m2 u kojoj može stati do 450 osoba. Ima 182 sjedeća mjesta na teleskopskim tribinama (14 redova po 13 sjedećih mjesta) i 123 sjedeća mjesta na pomičnim stolicama, te 100 stajaćih mjesta na galeriji. Ima i dodatne sadržaje kao što su: dizalo, caffe-bar s pripadajućim prostorijama, garderobe i sanitarne čvorove za izvođače, tonski studio, ured za zaposlenike, prostor za udruge i druge potrebne servisne i tehničke prostore. Dvorana je opremljena i demontažnom pozornicom dimenzije 8 x 3 m. Pomičnom pregradom ona se može pregraditi u dva dijela u kojima se mogu odvijati zasebni događaji, jedan je površine 80 m2 , a drugi 289,50 m2. Glavni prostor dvorane je višestruke namjene. Koristit će se za kino projekcije, koncerte, predavanja, tribine i razne druge skupove i događanja.

"Dobili smo moderan multifunkcionalan prostor u samom središtu grada kakav je nedostajao Trogiru i to me raduje. On će donijeti dimenziju više u društveno-kulturnom životu. Svi jedva čekamo da se završi opremanje te da bude službeno otvorenje", istaknuo je u svom obraćanju gradonačelnik Ante Bilić.

Mladen Kusačić, zamjenik direktora i član Uprave „Tromonta“ potvrdio je kako se radilo o zahtjevnoj građevinskoj rekonstrukciji počevši od temelja do ojačanja zidova.

'Prilikom ojačanja temelja i zidova stanari su cijelo vrijeme bili u svojim stanovima'

"Objekt je rađen 60-ih godina prošlog stoljeća, a temelji su bili kameni, tek malo zemlje oko njih. Uz dobru suradnju s Gradom te projektantskim i nadzornim timom projekt smo uspješno priveli kraju. Prilikom ojačanja temelja i zidova stanari su cijelo vrijeme bili u svojim stanovima. Nije bilo nikakve opasnosti, iako su se nepredviđene situacije mogle dogoditi", rekao je Kusačić i otkrio kako ih je u vrijeme radova iznenadio potres zbog kojega su dodatno morali ojačati glavnu ploču.

Predstavnici trogirskih kulturno-umjetničkih društava koji će koristiti tamošnji prostor nisu krili oduševljenje tijekom razgledavanja. Naišli smo i na građane koji su bili u prolazu. Ivan Emer i Mladen Kandžija, gotovo jednoglasno su pohvalili projektante te su se složili kako Trogir i njegovi građani zaslužuju takav objekt.

"Trogir kao nadasve poznati kulturno-povijesni grad ovo zaslužuje. Bilo je vrijeme da se pristupi adaptaciji i sve je ispalo više nego super", kazali su. Emer je dodao kako očekuje i uređenje okoliša u lijepu zelenu oazu na kojoj će građani moći odmoriti se i sjesti na klupu uživajući u ambijentu.



Tonči Barada, predsjednik karnevalske udruge „Rašpin Jute“ također je pohvalio projekt rekavši kako je on iskorak za grad.

"Ovdje će se ubuduće moći na jednom mjestu organizirati razne tribine, predavanja te okrugli stolovi u čemu smo dosada bili ograničeni, a prednost je što je zgrada nadomak povijesne jezgre", rekao je.

[NAJVEĆI I NAJSKUPLJI GRADSKI PROJEKT KORAK DO POTPUNOG ZAVRŠETKA] Nakon dvije godine priveli su se kraju radovi na... Posted by Gradski radio Trogir on Thursday, July 20, 2023