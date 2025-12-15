Najveći humanitarni stand-up spektakl u povijesti Hrvatske puni Gripe rekordnom brzinom, više od 1300 ulaznica prodano u prvih deset dana

U nešto više od deset dana prodaje za humanitarni stand-up spektakl “Stand-up s mudima” prodano je više od trećine dvorane Gripe. Ako se nastavi ovakav ritam, dvorana Gripe će 31. siječnja 2026. biti ispunjena do posljednjeg mjesta.

“Stand-up s mudima” organiziraju SplickaScena i Bradata aukcija, kao veliku, humanitarnu proslavu njihovog desetog rođendana.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uz domaćine Josipa Škilju, Antu Travizija, Tomislava Primorca i Ivicu Lazanea u goste stižu i najveće regionalne stand-up zvijezde: Goran Vinčić, Andrija Dabanović, Vlatko Štampar i Srđan Olman.

Sav prihod od događaja bit će namijenjen kupnji magnetske rezonance vrijedne milijun eura za bolnicu u Splitu. Svaka kupljena ulaznica simbolično predstavlja jedan pregled, jer će ovaj uređaj u deset godina omogućiti čak 50.000 pregleda. Publika će tako, uz nezaboravnu večer smijeha, direktno pomoći onima kojima je podrška najpotrebnija.

Za sve koji još razmišljaju o božićnom poklonu – razmišljanje može stati. Ulaznica za ovaj spektakl idealan je dar, a s obzirom na tempo prodaje, u siječnju bi ih moglo ponestati.

Ulaznice su dostupne po cijeni od 25 i 20 eura na https://core-event.co/en/events/stand-up-s-mudima-6042.