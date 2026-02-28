Najprometnija zračna luka na svijetu je zatvorena

Međunarodna zračna luka Dubai, najprometnije svjetsko čvorište, obustavila je sve letove na neodređeno vrijeme nakon niza iranskih raketnih napada na zaljevske arapske države. Obustavu prometa u zračnim lukama Dubai International (DXB) i Al Maktoum International (DWC) objavile su vlasti zračnih luka Dubaija, navodeći potrebu davanja prioriteta sigurnosti usred eskalacije regionalnih neprijateljstava.

"Zračne luke Dubai potvrđuju da su sve letačke operacije u zračnoj luci Dubai International (DXB) i Dubai World Central - Al Maktoum International (DWC) obustavljene do daljnjega. Putnicima se savjetuje da trenutno ne putuju u zračnu luku i da se za najnovije informacije o svojim letovima obrate izravno svojim zrakoplovnim kompanijama", stoji u priopćenju. "Cijenimo suradnju naših gostiju. Daljnje informacije bit će objavljene kako nastavljamo pratiti situaciju."