Najprometnija ulica u Splitu konačno dobiva produžetak

Prije samo nekoliko dana aktualna je bila vijest da Split dobiva tri nova raskrižja. Grade se u sklopu realizacije dijela Zagorskog puta – dugo obećavanog cestovnog spoja. No, od tog još veći prometni projekt u gradu je produžetak Vukovarske, jedne od najdužih i najprometnijih ulica u Splitu. Riječ je o značajnom projektu Hrvatskih cesta, piše Bauštela.

Vukovarska ulica splitska je gradska cesta i ujedno poveznica Mejaša s Gradom. Od zapada prema istoku proteže se vodoravno kroz grad Split, a i granica je između kvartova Bola i Lučac-Manuš te Gripa, Plokita i Lokva, Sućidara i Splita 3, te Pujanki i Visoke. Njome vozi autobusna linija broj 6, a dijelom i neke druge linije. Šestica, koja cijelom putanjom prati važnu gradsku ulicu, mogla bi dobiti produžetak, budući da bi se kultnu ulicu trebalo dograditi.

U kolovozu ove godine, komentirajući velike infrastrukturne projekte u Gradu Splitu, gradonačelnik Tomislav Šuta ulaganje u Vukovarsku, nazvao je ‘generacijskim ulaganjem’ u svom gradu. U javnoj nabavi sada se pojavio predmet kojim se traži najbolji izrađivač glavnih projekata s ishođenjem građevinskih dozvola za izgradnju dijela Vukovarske ulice u Splitu (DC 556), a odnosi se na produžetak od križanja s Ulicom hrvatske neovisnosti do križanja s Kamenskom ulicom, duljine od oko 1,2 kilometra. Projektiranje je procijenjeno na iznos od oko 150 tisuća eura, bez uključenog PDV-a.

Lokacijska dozvola ishođena, treba građevinska

Traži se izrada glavnih projekata s ishođenjem građevinskih dozvola za izgradnju dijela Vukovarske ulice. Novi potez, dug 1,2 kilometra. Idejni projekt je izrađen tako da je poznato kako bi izgledala ova ulica. Kako je istaknuto u uvodnom opisu vrste radova, osim izgradnje prometnice, projekt predviđa izvođenje komunalne infrastrukture, što uključuje uređenje oborinske odvodnje i javne rasvjete, te komunalno-vodne infrastrukture. Kao i instalaciju vodoopskrbe i fekalne odvodnje, ali i regulaciju korita bujice kamen.

– Predmetni zahvat predstavlja sjevernu granicu obuhvata Urbanističkog plana uređenja područja Sirobuja te je projektna dokumentacija za izgradnju dijela Vukovarske ulice od križanja s Ulicom hrvatske neovisnosti do križanja s Kamenskom ulicom izrađena u skladu s njegovim odredbama, stoji u opisu zahvata.

Kako u opisu dalje piše, Generalnim urbanističkim planom Splita određen je standard elemenata poprečnog presjeka planiranih ulica te je isti prikazan u tekstualnom i grafičkom dijelu GUP-a. Tim planom, Vukovarska je definirana kao gradska ulica za koju je određena širina prometnog traka od 3,5 metara. Riječ je o građevini 2.b skupine prema Zakonu o gradnju – to je građevina za koju su određeni posebni uvjeti, no za njih se ne provodi postupak ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu.

Dvije faze precizirane

Kako dalje piše, realizacija bi se izvodila u dvije faze. Naime, dok ukupna površina zahvata zahvata iznosi 64.931 četvorna metra, po fazama je izvedba podijeljena tako da bi se u prvoj fazi radilo 38.300,2 četvorna metra, a u drugoj fazi 26.630,8 četvornih metara.

– Koridor novoprojektirane prometnice dostatan je za formiranje dva kolnička traka međusobno odvojena središnjim razdjelnim otokom uz čije su vanjske rubove obostrano položeni pješački pločnici i hortikulturno obrađene zaštitne zelene površine. Uz sjeverni rub obuhvata cijelom dužinom zahvata položena je trasa biciklističke staze prometnog profila dostatnog za kretanje dva reda biciklista.

Znaju se sve dimenzije

Provozni trakovi na oba kolnička traka projektirani su u širini od 3,5 metara, s trakama za lijeve i desne skretače širine od 3,25 metara, te s autobusnim ugibalištem širokim 3 metra. Zelene površine namijenjene hortikulturnom uređenju, smještene između kolnika i pješačkih pločnika projektirane su u širini od 3,00 metra dok središnji razdjelni zeleni otok ima promjenjivu širinu 1,50-4,75 metra.

Pješački pločnici projektirani su u širini od 3,00 m, dok je biciklistička staza, čija je gradnja predviđena uz sjeverni rub prometnice, projektirana u širini od 2,50 m. Sve navedeno treba još tehnički projektirati, za što se zainteresirane tvrtke mogu javiti do 19. prosinca. Inače, lokacijska dozvola za zahvat ishođena je u lipnju ove godine.