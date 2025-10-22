Najprljaviji predmeti u restoranu su upravo na vašem stolu

Iznenađujuće, drugi najprljaviji predmet u restoranu ne nalazi se u toaletu. Nalazi se na vašem stolu.

Prije nego što posegnete za solju i paprom, razmislite o tome koliko je ljudi dotaknulo te posudice prije vas, prenosi N1.

Izgledaju li čisto? Jesu li možda ljepljive?

Nažalost, nije neuobičajeno da restorani izgledaju besprijekorno čisto, ali ako se bolje zagledate u soljenku i paprenku, primijetit ćete da baš i nisu najčišći.

Prema studiji koju je provela ABC News, prosječan broj bakterija na paprenci iznosi 11.600.

„Većina šejkera za sol i papar briše se samo ako izgledaju prljavo – i to vlažnom krpom koju konobari drže u svojim džepovima,“ rekao je Jonas Sickler, direktor operacija na ConsumerSafety.org, za Reader’s Digest.

„Iako neki restorani skupljaju, pune i brišu soljenke i paprenke, rijetko ih pravilno prazne i dezinficiraju.“

Osim bakterija koje se skrivaju na šejkerima u restoranima, postoje i brojna druga mjesta u vašem domu na kojima se bakterije nakupljaju.

Dječje igre s paprom i solju – izvor dodatnih bakterija

„Još jedna neugodna činjenica je da roditelji, želeći zabaviti svoju djecu, često dopuštaju mališanima da se igraju sa soljenkama i paprenkama tijekom obroka. To znači da će biti prekrivene slinom i svime što se nalazi na dječjim prstima, što pomaže bakterijama da se bolje zalijepe za staklene površine,“ objašnjava Sickler.

„Čak i gosti koji ne planiraju začiniti svoju hranu pomiču ih po stolu — definitivno nešto na što treba obratiti pažnju kad ulazimo u sezonu gripe.“

Moguća opasnost i za alergičare

Osim bakterija, šejkeri u restoranima predstavljaju i rizik za osobe s alergijama.

„Šejkeri mogu slučajno završiti — ili čak pasti — u vaše jelo dok začinjavate. Ako je prethodni gost kontaminirao posudicu soli svojim škampima, a vi imate ozbiljnu alergiju na školjke, možete se dovesti u opasnost koristeći je,“ upozorava Sickler.

Savjeti stručnjaka

Ne propustite promijeniti navike koje šire bakterije i kojih se trebate riješiti odmah.

„Umjesto toga, zamolite kuhara da začini jelo u kuhinji ako volite ljuto. Što se tiče soli… iskoristite priliku da smanjite unos natrija,“ savjetuje Sickler.

„Vaše će vam tijelo biti zahvalno kada budete stariji.“