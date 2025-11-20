Najpoznatiji frajer u Selinama se brije u humanitarne svrhe. Dame su već uplatile novac, uplatite i vi

Petar Zuanović Zujo, najpoznatiji frajer u Selinama i svojevrsna Facebook zvijezda zadarskog zaleđa ove godine sudjeluje na Bradatoj aukciji. Ima u cilju skupiti 1500 eura za robotsku ruku zadarske poliklinike, a njegovi Facebook obožavatelji već su skupili više od 800 eura.

Uplaćuju mlade i starije dame, pa uplatite i vi.

Duhoviti Zujo, koji je godinama zaposlen u Laboratoriju za istraživanje mora i akvakulturu, postao je zvijezda društvenih mreža prije nekoliko godina kad je ponudio svoje apartmane samo Hrvatima po povoljnim cijenama budući da su ga iznervirale visoke cijene apartmana na moru.

Aukcija za Zujinu bradu odvija se OVDJE.