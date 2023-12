NAJPOSJEĆENIJI PROGRAM ZA DJECU VRAĆA SE U SPLIT 'Kad si sretan' i ovih blagdana na Gripama

Nakon rasprodanog prošlogodišnjeg koncerta "Kad si sretan" Jacques Houdek vraća se u Split i ovih blagdana! 23. prosinca u 11 sati rezervirajte za obiteljsko druženje u Velikoj dvorani Gripe!

Riječ je o najposjećenijem programu za djecu u Hrvatskoj kojim će Jacques drugu godinu za redom i u Splitu uveseljavati brojne mališane. Jacques Houdek nam je otkrio kako je još uvijek pod dojmom prošlogodišnjeg koncerta u Splitu:

'To je doista tako. 3 tisuće glasova koji su sa mnom pjevali ove najljepše pjesme našeg djetinjstva. Vjerujem da smo i u mama i tatama i u babama i u didama probudili emocije iz djetinjstva. Za to vrijedi živjeti i raditi i organizirati ovakve spektakle jer svi mi nosimo s njih nešto posebno, a to je ta emocija i uspomena. Ja se uvijek trudim zapamtiti takve momente i sjećati ih se cijeli život – otkrio je Jacques.'

Uz pratnju splitske djece, plesačica i plesača Talent studija M, naš proslavljeni pjevač i ove će godine otpjevati najveće bezvremenske dječje hitove. Upravo zbog obiteljskog, zajedničkog stvaranja prekrasnih uspomena – ovaj koncert je možda najbolji poklon koji možete dati svojim mališanima ove blagdane.

Jacques je i poznat kao obiteljski čovjek, stoga mu je ovaj koncert izrazito važan:

Uz naravno glazbu, meni je obitelj doista sve na svijetu. Mislim da to znaju svi ljudi koji prate ono što ja radim sve ove godine, koliko je obitelj velika podrška meni u mom radu i koliko su mi važni i djeca, i supruga i prijatelji i fanovi. I isto tako, svi znaju koliko volim blagdane i Božić, i to je pravo vrijeme kad se svi trebamo okupiti i slaviti zajedno. Ne tako davno živjeli smo u jedno suludo vrijeme kada nismo smjeli ništa. Sada kada smijemo, trebamo iskoristiti svaki dan, trebamo se radovati svakom danu. Zato, nađimo se kao ljudi, radujmo se, život je vrijedan i život treba živjeti i voljeti i uživati u njemu. To nam je dano kao dar i to moramo znati cijeniti.

Cijena ulaznice je 12 € za djecu i 15 € za odrasle, a možete ih kupiti OVDJE.