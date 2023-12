NAJORIGINALNIJI SPLITSKI ADVENT OVE SUBOTE JE U - ŽRNOVNICI Djed i Baka Božićnjak dolaze na kočiji s konjskom zapregom i dijele darove SVOJ djeci! Nakon toga FEŠTA O'JABUKE i domaće delicije

Nakon tri godine pauze u Žrnovnicu se vraća Advent, barem u onom narodnom smislu riječi! Udruga Žrvanj dvije godine za redom organizirala je "Božićnu štoriju u Žrnovnici", koja je u ovo podmosorskso mjesto originalnošću organizacije privukla tisuće posjetitelja.

Vrijeme korone je utišalo adventska zbivanja na istoku Splita, no volonteri udruge Žrvanj odlučili su vratiti "Advent" barem na jednu večer. Jedna, ali vrijedna i puna sadržaja u kojoj će bez sumnje uživati i djeca i odrasli i to u subotu, 9.12.2023.

Večer počinje već tradicionalnom "Božićnom kočijom". Za ovu prigodu potpuno uređena i dekorirana kočija s pravom konjskom zapregom kružite će ulicama Žrnovnice, a u 17 sati stići će do svog konačnog odredišta - parkirališta ispred vatrogasnog doma u centru mjesta. Promet centrom mjesta će privremeno biti obustavljen od 17 do 18:30. Djed i Baka Božićnjak s vilenjacima dolaze s kočijom punom darova za djecu, no svoj dolazak najavio je Grinch koji će pokušati ukrasti darove.

Ipak, Djed Božićnjak je već zamolio za pomoć magarce Kovu i Šunju koji su se već uputili iz Splita i doći će u Žrnovnicu u subotu poslijepodne.

Adventska ponuda hrane i pića, sve uz ritmove DJ-a

Djeci će biti omogućeno fotografiranje na kočiji s Djedom i Bakom Božićnjak! Nakon što sva djeca dobiju poklon, zbivanja se premještaju u obližnju Baštu gdje će se održati 1. Fešta o'žrnovačke jabuke. Udruga Žrvanj već više od 10 godina provodi program revitalizacije žrnovačke jabuke - mašanke, lokalne vrste jabuke koja je spašena od nestanka te se počinje saditi diljem Hrvatske. To ne čudi jer su znanstvena ispitivanja dokazala da se radi o pravoj "bombi zdravlja", a ovo je prvi put da će biti prezentirani proizvodi od ove jabuke. Tako će posjetitelji moći kupiti proizvode od jabuke poput štrudli, a na gastro kućicama moći će se kupiti razna jela i pića, uključujući ona za djecu. Na Feštu stiže i poznata kaštelanska kraft pivovara "Familia".

Prijavite izlaganje proizvoda od ili s motivom jabuke

"Žrvanj će osigurati štandove za sve koji žele ponuditi ili izlagati svoje proizvode od jabuke ili s motivom jabuke. Molimo zainteresirane da se jave na e-mail udruga.zrvanj@gmail.com i to do petka.", ističu u udruzi. Najam stola je 10 eura.

Za dobru atmosferu u Bašti pobrinut će se DJ Tom iz Splita. Ulaz je besplatan i svi su dobrodošli!

Organizator događaja je udruga Žrvanj, a pokrovitelji su Turistička zajednica grada Splita i Žnjan d.o.o.