Najmlađi kadeti OK Ribola Kaštela U13 državni su viceprvaci Hrvatske

Najmlađi kadeti OK Ribola Kaštela U13 osvojili su naslov državnih viceprvaka. Na Prvenstvu Hrvatske u maloj odbojci, koje se ovog vikenda održalo u Zadru, sudjelovalo je 11 ekipa iz cijele Hrvatske, a kaštelanski tim redom je pobjeđivao Mursu, Čazmu, Rijeku, Zrinski i Dinamo. Na cijelom natjecanju od njih je bila tek za nijansu bolja samo ekipa Croatije, koja ih je u finalu svladala s 2:0 (25:21, 27:25).

Odličan turnir kaštelanskih mladih odbojkaša

Igrači Ribole u sastavu: Leone Corsini, Marijan Čosić, Ante Grozdanić, Ivan Ivić, Niko Jerković, Andrija Kelić, Luka Krunić, Luka Milkov, Stipe Papak, Toma Peran, Roko Perković, Frane Šamija, Petar Ukić, Bepo Vidović, Ante Vrdoljak i Mirko Vržina odigrali su odličan turnir na ponos svog trenera Ante Šukera, njegove asistentice Marine Milkov, cijelog kluba i svojih roditelja.

Trener Ante Šuker rekao je: "Nakon tri intenzivna dana ispunjena vrhunskom odbojkom i novim prijateljstvima, iz Zadra se vraćamo s titulom viceprvaka Hrvatske. Iako je u samoj završnici finala nedostajalo tek malo koncentracije za najsjajnije odličje, ponos koji osjećam nadmašuje rezultat. Ovi dječaci pokazali su se kao vrhunski sportaši, ali, što je još važnije, i kao iznimno pristojni i karakterni mladi ljudi. Kao trenera me posebno veseli vidjeti ovakvu generaciju talentirane djece koja je spremna boriti se za svaki poen i biti podrška jedni drugima u svakom trenutku. Ovo srebro potvrda je našeg rada, ali i motivacija za dalje. Vjerujem da ćemo u godinama koje dolaze nastaviti rasti i barem ponavljati ovakve uspjehe. Veliko hvala roditeljima na povjerenju i nesebičnoj podršci – imate na koga biti ponosni."

Konačni poredak

OK Croatia OK Ribola Kaštela MOK Dinamo OK Bilje OK Zadar MOK Čazma Rijeka Gorica OK Zrinski MOK Mursa Osijek HAOK Mladost

Još jedna potvrda kvalitete škole odbojke

Bila je to još jedna fantastična potvrda kvalitete škole odbojke OK Ribola Kaštela, čiji su juniori prije dva mjeseca osvojili srebro na 2. MEVZA Club Junior Championshipu.