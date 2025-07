Najmanje šest razloga da ovog tjedna svratite u Zonu

U šarenom mozaiku tjednog programa Zone na svoje će doći ljubitelji kvizova, filmova, čitanja, fikcije i rukotvorina. Kroz čak šest različitih tematskih druženja imate priliku upoznati mlade sličnih interesa, podružiti se, zabaviti, rashladiti i - tko zna - možda naučiti nešto novo.

- Tjedan otvaramo nogometnim izdanjem Kvizone u 19 sati - kvizom u kojem ne trebate ni znanje ni ekipu. Ekipe se slažu slučajnim odabirom pa je to savršena prilika za nova poznanstva, učenje i traženje budućih kvizaških pojačanja. Kvizona općeg znanja na rasporedu je u četvrtak u 20 sati - najavljuje Lara Zubanović, voditeljica Zone.

U utorak od 18 sati pozvani su svi ljubitelji filma na Filmski klub. Čak i ako niste veliki filmski znalac, domaćini će vam rado dati filmsku preporuku. Srijeda u 18 sati rezervirana je za Book Club - razgovarat će se o distopijskom SF romanu "Never Let Me Go" Kazua Ishigura, a dobrodošli su i oni koji knjigu još nisu pročitali.

- Druženje Zona fikcije, koje svaki mjesec vodi u svijet paralelnih stvarnosti, ovog petka u 18 sati posvećeno je seriji "The Witcher" - savršenoj temi za sve ljubitelje magije, mačeva i moralnih dilema. Tjedni program zatvaramo u subotu u večernjem terminu, od 19 do 22 sata, uz Pazarium. Najveći splitski sajam odjeće i rukotvorina okuplja lokalne kreativce i nudi odličnu atmosferu i unikatne komade. Ekipa, kava, sok i zabava čekaju vas i ovog tjedna na Šperunu, pridružite nam se - poziva Zubanović.

Najave svih događanja i besplatne rezervacije mjesta na kvizovima dostupne su na klubzona.net.