Najljepša čestitka za Dan policije stiže iz Omiša

U sklopu obilježavanja Dana policije i blagdana svetog Mihovila organiziran je posjet vrtićke djece kako bi se mogli upoznati s poslovima koje obavljaju policijski službenici, vidjeti kako izbliza izgleda policijsko vozilo i motocikl, ali prvenstveno kako bi upoznali djelatnike Policijske postaje Omiš. Obišli su sve prostorije, prošetali upravnim poslovima i svakome poklonili osmijeh.

Uz radost i veselje, brojna pitanja o policijskom poslu, edukaciju o sigurnosti o prometu uz prvi pokušaji nadzora i kontrole prometa, vrijeme je prošlo za tren.

Na kraju druženja policijski službenici dobili su najljepšu čestitku koju su im izradila djeca iz DV Radost i na tome im od srca hvala.