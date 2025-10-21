Najlakše guljenje kuhanih jaja ikad - dodajte u vodu samo jednu namirnicu

Kuhana jaja popularan su doručak te se mogu dodati salatama ili drugim jelima, posebno radi dodatnog unosa proteina. Međutim, jedan od najtežih dijelova pripreme jaja na ovaj način jest uklanjanje ljuske, prenosi N1.

Kuharica Kerry Whelpdale, poznata po svojim internetskim receptima, podijelila je jednostavan trik kojim pokazuje što koristi da bi lako skinula ljuske s jaja – a sve se svodi na dodavanje praška za pecivo.

Kuharica, čiji su se recepti pojavili u BBC Good Foodu, kuhanje jaja započinje dodavanjem jedne žličice praška za pecivo u lonac s kipućom vodom. Zatim pažljivo spušta jaja u vodu i pokriva lonac poklopcem.

Nakon što su jaja kuhana, izvadi ih jedno po jedno, lagano ih udari o rub lonca i bez napora oguli ljusku prstima. Prašak za pecivo može se zamijeniti i sodom bikarbonom.

Također je poznato da se starija jaja lakše gule od svježih jer imaju višu pH vrijednost, pa je manja vjerojatnost da će se bjelanjak zalijepiti za unutarnju membranu ljuske.

Postoje i drugi trikovi za lako guljenje kuhanih jaja, uključujući upotrebu ledene vode. Suosnivač America’s Test Kitchen i Cook’s Country kuhar Christopher Kimball prethodno je ledenu vodu nazvao “svetim gralom” guljenja jaja. Potrebno je da u posudu ulijete ledenu vodu i stavite jaja na tri minute.