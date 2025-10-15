Najdugovječniji ljudi na svijetu jedu ovo jelo svaki dan

Na zabačenim padinama Sardinije nekada je živjela obitelj koja se mogla pohvaliti zapanjujućim podatkom - članovi zajedno su doživjeli više od 800 godina. Njihovu iznimnu dugovječnost, kažu, mogu zahvaliti jednostavnom svakodnevnom ritualu - tanjuru guste, hranjive juhe koju su jeli svaki dan, piše The Mirror.

Ova tradicionalna juha, poznata i kao "juha dugovječnosti", od tada je prepoznata kao jedno od ključnih jela koja pridonose zdravlju, dugom životu i snažnom imunitetu. Posebno je pogodna za zimske mjesece jer grije tijelo i obiluje hranjivim tvarima. Iako se može pripremiti na više načina, izvorni recept dolazi s područja tzv. Plave zone Sardinije – regije poznate po velikom broju vitalnih stogodišnjaka.

"To je izdašno jelo koje se svakodnevno jede za ručak u nekima od najdugovječnijih obitelji na svijetu," navodi se u Blue Zones receptu.

Osnovni sastojci su grah i fregula, vrsta sitne pržene tjestenine od krupice koja je osobito popularna na Sardiniji. Juha se priprema s raznim vrstama povrća, najčešće onim sezonskim, iz vlastitog vrta.

Recept za juhu dugovječnosti

Sastojci:

Bob, grah i slanutak (namočeni barem 8 sati unaprijed)

Luk, mrkva, celer

Češnjak

Rajčice, krumpir, komorač

Svježi peršin i bosiljak

Fregula (ili slična sitna tjestenina)

Sol i papar

Maslinovo ulje

Po želji: naribani tvrdi sir i dodatno sezonsko povrće (kupus, brokula, tikvice, cvjetača)

Priprema:

U velikoj zdjeli namočite bob, grah i slanutak barem osam sati prije kuhanja. Nakon toga ih dobro isperite i ocijedite.

U velikom loncu zagrijte tri žlice maslinova ulja. Dodajte nasjeckani luk, mrkvu i celer. Pirjajte uz često miješanje oko pet minuta.

Ubacite sitno nasjeckani češnjak i nastavite kuhati još 20-ak minuta, povremeno miješajući.

Zatim dodajte rajčice, krumpir, komorač, svježi peršin i bosiljak, kao i prethodno namočeni slanutak.

Ulijte dovoljno vode da svi sastojci budu prekriveni dva do tri centimetra. Pojačajte vatru dok ne zavrije, zatim smanjite i kuhajte nepokriveno oko sat i pol, sve dok grah ne omekša. Po potrebi dodajte još vode.

Kada je grah kuhan, umiješajte tjesteninu, posolite i popaprite. Ako se juha zgusnula, dodajte još vode.

Kuhajte dok tjestenina ne omekša, otprilike 10 minuta.

Prilikom posluživanja, u svaku zdjelu dodajte žlicu maslinova ulja i pospite naribanim sirom. Po želji, u juhu možete dodati i drugo povrće poput tikvica, brokule ili kupusa.