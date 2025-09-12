Najčešće greške pri odmrzavanju hrane – i kako ih izbjeći

Iako se odmrzavanje hrane čini kao jednostavan zadatak, pogrešan pristup može dovesti do zdravstvenih rizika i nejestivih obroka. Mnogi pretpostavljaju da je proces lak, no ako se ne radi ispravno, hrana može postati nesigurna za konzumaciju, piše Mirror.

Kada se hrana zamrzne, voda u njoj pretvara se u kristale leda. Odmrzavanjem se ti kristali tope, a namirnice se vraćaju na temperaturu sigurnu za kuhanje. Međutim, ako hrana predugo stoji u takozvanoj "opasnoj zoni", između 5 °C i 60 °C, bakterije poput salmonele ili listerije mogu se brzo razmnožiti, što svakako želite izbjeći.

Najbolji načini odmrzavanja hrane

1. Odmrzavanje u hladnjaku (najsigurnija metoda)

Ovo je sporija, ali najpouzdanija opcija. Jednostavno premjestite hranu iz zamrzivača u hladnjak i pustite da se postupno odmrzava na sigurnoj, niskoj temperaturi. Okvirno vrijeme potrebno za odmrzavanje je: 12 do 24 sata za pileća prsa (500 g), 12 do 16 sati za mljeveno meso (500 g), 6 do 8 sati za riblje filete (200 g) i 6 do 12 sati za kuhane ostatke. Hranu uvijek stavite na tanjur ili u posudu kako biste spriječili kapanje sokova po drugim namirnicama.

2. Odmrzavanje u mikrovalnoj pećnici

Kada ste u žurbi, mikrovalna pećnica je odlično rješenje. Mnogi moderni uređaji imaju posebnu postavku za odmrzavanje koja posao obavi za nekoliko minuta. Važno je pratiti proces, okretati hranu i razdvajati komade na pola vremena. Nakon odmrzavanja, hranu odmah skuhajte jer su se neki dijelovi možda već počeli kuhati.

3. Metoda s hladnom vodom

Ako nemate puno vremena, hranu stavite u nepropusnu vrećicu i uronite je u posudu s hladnom vodom. Vodu mijenjajte svakih 30 minuta. Manji komadi mesa odmrznut će se za otprilike sat vremena, dok za cijelo pile može trebati i do četiri sata. Nikada nemojte koristiti toplu ili vruću vodu jer time hranu izlažete "opasnoj zoni" u kojoj se bakterije razmnožavaju.

Što nikako ne smijete raditi?

Postoji nekoliko uobičajenih pogrešaka koje mogu ugroziti vaše zdravlje. Hranu nikada ne ostavljajte da se odmrzava na kuhinjskom pultu jer je sobna temperatura idealna za razvoj bakterija. Jednom odmrznutu sirovu hranu nemojte ponovno zamrzavati prije nego što je skuhate. Također, izbjegavajte ostavljati hranu nepokrivenu u hladnjaku jer se može isušiti i kontaminirati druge namirnice.

Osim toga, jedna od najčešćih pogrešaka je kapanje sirovih sokova s mesa koje se odmrzava. Sirove namirnice uvijek držite na donjoj polici hladnjaka, u posudama ili na pladnjevima. Nakon rukovanja sirovim mesom, temeljito operite ruke i sve površine.