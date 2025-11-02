Najbolji način za pripremu kiselog kupusa kod kuće. Evo recepta

Za one koji nemaju mogućnost pripreme većih količina odjednom, dobra vijest je da se kupus može ukiseliti i u stanu, u manjim teglama — brzo, jednostavno i bez posebne opreme, piše Klix.

Kako ukiseliti kupus u tegli

Potrebno:

svjež, čvrst kupus

kuhinjska sol (oko 20 g na 1 kg kupusa)

čiste staklene tegle

kamenčić ili manji uteg (za pritisak kupusa)

čista kuhinjska krpa i gumica

Postupak:

Priprema kupusa:

Kupus naribajte ili sitno nasjeckajte te ga stavite u veću zdjelu. Posolite ravnomjerno i dobro promiješajte rukama, pritiskajući ga kako bi kupus otpustio sok i so došla do svih listova.

Punjenje tegli:

Kupus stavljajte postupno u teglu — nakon svakog sloja čvrsto ga pritisnite rukom ili drvenom kuhačom prema dnu.

Pritisak i tekućina:

Na vrh stavite oprani kamenčić ili uteg kako kupus ne bi isplivao kad se pojavi sok. Bitno je da kupus tijekom cijele fermentacije ostane potopljen u tekućini.

Zatvaranje i čuvanje:

Teglu prekrijte čistom krpom i pričvrstite gumicom. Tako osiguravate lagani protok zraka, ali sprječavate ulazak prašine i insekata.

Fermentacija:

Tegle držite na sobnoj temperaturi (oko 20 °C). Nakon tri do četiri dana, kupus će se ukiseliti i biti spreman za jelo. Zatim ga možete premjestiti na hladnije mjesto (balkon, smočnica ili hladnjak) kako bi zadržao svježinu.