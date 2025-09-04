Najbolji kuhari upitani koje jelo ne bi nikada naručili - svi su dali isti odgovor

Express je pitao kuhare iz različitih restorana i kulinarskih pravaca što oni osobno nikada ne bi naručili, a tema koja se ponavlja vrlo je jasna.

Dean Harper, kuhar iz Harper Fine Dininga, rekao je: "Ako se nađete u nekom jeftinijem restoranu, osobno bih izbjegavao rolice od tune. Kod ribe kvaliteta čini ogromnu razliku, a ako nije svježa, što je obično slučaj kada je cijena preniska, to ćete odmah osjetiti. To može biti rizično. Radije izaberite nešto kuhano ili manje rizično. Tako ćete uživati u obroku i izbjeći neugodno iznenađenje."

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Slično tome, Mark McShane, kuhar i osnivač Food Hygiene Certificatea, rekao je: "Nikada ne naručujem dagnje u ponedjeljak. U mnogim restoranima isporuka morskih plodova stiže petkom, što znači da dagnje mogu stajati u skladištu puna dva dana. Osim ako nema dodatnih isporuka tijekom vikenda, ja ne bih riskirao svježinu."

Par savjeta ako ćete birati morske plodove

Prema njegovim riječima, dobre dagnje trebale bi imati čvrsto zatvorene ljušture ili se zatvoriti kada pokucate po njima. Također bi trebale imati čist miris mora i čuvati se na ledu ili u posudi koja "diše", nikada u vodi. Sve što odstupa od toga veliki je "alarm".

Mark je dodao: "Zauzeti restorani s morskom hranom, koji jasno označuju datume isporuke i potvrđuju dostavu nedjeljom ili ponedjeljkom, mogu se smatrati pouzdanima. U mirnijim mjestima ipak je sigurnije pričekati sredinu tjedna, kada je veća vjerojatnost da je ponuda svježa. Ako niste sigurni, pričekajte do sredine tjedna – tada su dagnje najsigurnije. Vratite svaku dagnju s napuknutom ljušturom, neugodnim mirisom ili onu koja ostane zatvorena nakon kuhanja. Profesionalna kuhinja nikada se oko toga neće raspravljati, prenosi N1.

Mark Poynton, kuhar s Michelinovom zvjezdicom, dijeli slično mišljenje i izbjegava ribu u restoranima: "Nikada ne bih naručio ribu, posebno školjke, u restoranu koji ne poznajem ili ako ne poznajem kuhara. To je zato što ne podnosim loše pripremljenu i loše kuhanu ribu."

Naime, svi najbolji chefovi i kuhari složni su – izbjegavajte morske plodove i ribu u restoranima.