Najavljen prosvjed protiv uvođenja vojnog roka, organizator najavljuje i tužbe

Za subotu 13. rujna najavljen je prosvjed protiv uvođenja vojnog roka, i to vrlo ambiciozno, na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.

Organizator je stanoviti Centar za ekonomsko obrazovanje koji je na društvenim mrežama pokrenuo i stranicu pod nazivom »Stop obveznom vojnom roku«. Iako na stranicama te udruge nema detalja o tome tko su oni, tko im je direktor ili članovi uprave, Centar za ekonomsko obrazovanje ipak je već sakupio više od pet tisuća potpisa na svoju peticiju protiv uvođenja vojnog roka, piše Novi list.

Na svojim mrežnim stranicama objavljuju kako se zalažu za građanske slobode, a reklamiraju se na način da »educiraju i pokreću rasprave«, a sada za 13. rujna najavljuju veliki prosvjedni skup.

»Ovu jesen Sabor odlučuje o obveznom vojnom roku, mjeri koja bi pogodila ne samo desetke tisuća mladih, nego i cijelo društvo kroz njihovo micanje s tržišta rada. Zato prije jesenske sjednice Sabora želimo velikim prosvjedom na Trgu bana Jelačića pokazati političarima što mladi i šira javnost misle o ovoj promašenoj, zastarjeloj i štetnoj politici«, stoji u pozivu inicijative.

Pojašnjavaju kako je Hrvatska već imala obvezni vojni rok, a da je ta praksa pokazala da poslodavci mlade na razgovoru za posao pitaju jesu li regulirali vojnu obvezu. Iz Centra smatraju da bi se to moglo ponoviti te da će se radije zapošljavati oni koji su oslobođeni vojnog roka ili stranci koji nemaju vojnu obvezu.

Najavljuju tužbu

»U slučaju ponovnog aktiviranja obveznog vojnog roka, podnijet ćemo udruženu tužbu za zaštitu protiv diskriminacije. Naše objave o vojnom roku skupile su preko milijun pregleda na društvenim mrežama. Sigurnost države ne ovisi o obveznom vojnom roku – Vlada bi osigurala planirani broj dragovoljnih ročnika da ih plati kako spada«, piše u objavi inicijative.

Dodaju i da im nije jasno zašto se iz Vlade i Sabora čude zašto nitko ne želi biti dragovoljni ročnik za 900 eura, dok stranci sezonske poslove rade za 1.250 i više eura, uz plaćen smještaj i hranu. Uz to, Centar traži donacije za pozornicu, razglas i strujni priključak na prosvjedu 13. rujna.

Kako je poznato, Hrvatska bi obaveznu vojnu obuku za mlade (muškarce) od 18 do 29 godina života trebala ponovno uvesti od početka 2026. godine.